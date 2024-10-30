Прокуратура Грузии расследует возможные нарушения на выборах

В рамках расследования предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах в Грузии в прокуратуру вызвана президент страны Саломе Зурабишвили, отказавшаяся признать объявленные ЦИК итоги голосования.

Прокуратура Грузии начала расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября. На допрос 31 октября вызвана президент страны Саломе Зурабишвили, заявило ведомство в среду, 30 октября, на своем сайте.

Расследование открыто после поступившего ранее обращения Центризбиркома страны, по информации которого Зурабишвили может располагать доказательствами возможных нарушений в ходе выборов, отмечается в заявлении.

"Прокуратура Грузии проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы изучить факты, изложенные в заявлении ЦИК и упомянутые президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий", - указало ведомство. Прокуратура намерена допросить в рамках расследования всех лиц, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым правонарушением.

В заявлении также отмечается, что правоохранительные органы Грузии "ведут активное расследование" многочисленных уголовных дел в рамках расследования правонарушений, выявленный в день перед выборами и в день голосования.

Зурабишвили не признала официальные итоги выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать официальные результаты выборов и призвала сограждан к мирным протестам. В интервью DW она заявила, что правящая партия "Грузинская мечта", объявленная ЦИК победителем выборов с результатом 54 процента голосов, "выбрала диктатуру".

В интервью AFP Зурабишвили рассказала о случаях "подкупа голосов, давления, в частности на госслужащих, давления на семьи заключенных, которым может быть обещано освобождение". "Очень трудно обвинять правительство, и это не входит в мои обязанности, но методология - российская", - сказала Зурабишвили.

Мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что в ходе выборов был выявлен ряд серьезных нарушений. Евросоюз и США призвали Грузию расследовать предполагаемые фальсификации. В Тбилиси 28 октября состоялся митинг грузинской оппозиции против итогов парламентских выборов, в котором участвовали многие тысячи человек.