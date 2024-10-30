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Прокуратура Грузии расследует возможные нарушения на выборах

Ольга Лебедева
30 октября 2024 г.

В рамках расследования предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах в Грузии в прокуратуру вызвана президент страны Саломе Зурабишвили, отказавшаяся признать объявленные ЦИК итоги голосования.

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Акция протеста против фальсификаций на выборах в Грузии
Акция протеста против фальсификаций на выборах в Грузии, 28 октябряФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Прокуратура Грузии начала расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября. На допрос 31 октября вызвана президент страны Саломе Зурабишвили, заявило ведомство в среду, 30 октября, на своем сайте.

Расследование открыто после поступившего ранее обращения Центризбиркома страны, по информации которого Зурабишвили может располагать доказательствами возможных нарушений в ходе выборов, отмечается в заявлении.

"Прокуратура Грузии проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы изучить факты, изложенные в заявлении ЦИК и упомянутые президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий", - указало ведомство. Прокуратура намерена допросить в рамках расследования всех лиц, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым правонарушением.

В заявлении также отмечается, что правоохранительные органы Грузии "ведут активное расследование" многочисленных уголовных дел в рамках расследования правонарушений, выявленный в день перед выборами и в день голосования.

Зурабишвили не признала официальные итоги выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать официальные результаты выборов и призвала сограждан к мирным протестам. В интервью DW она заявила, что правящая партия "Грузинская мечта", объявленная ЦИК победителем выборов с результатом 54 процента голосов, "выбрала диктатуру".

В интервью AFP Зурабишвили рассказала о случаях "подкупа голосов, давления, в частности на госслужащих, давления на семьи заключенных, которым может быть обещано освобождение". "Очень трудно обвинять правительство, и это не входит в мои обязанности, но методология - российская", - сказала Зурабишвили.

Мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что в ходе выборов был выявлен ряд серьезных нарушений. Евросоюз и США призвали Грузию расследовать предполагаемые фальсификации. В Тбилиси 28 октября состоялся митинг грузинской оппозиции против итогов парламентских выборов, в котором участвовали многие тысячи человек.

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