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Президент Грузии Зурабишвили отказалась идти в прокуратуру

Сергей Ромашенко
30 октября 2024 г.

Прокуратура вызвала президента для дачи разъяснений по поводу своих слов о фальсификации парламентских выборов в Грузии. Собирать доказательства - обязанность следственного органа, пояснила она.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: Alexander Patrin/Tass/IMAGO

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась идти на допрос в прокуратуру, куда ее вызвали для дачи разъяснений по поводу ее слов о фальсификации результатов парламентских выборов. "Я не собираюсь идти в прокуратуру", - заявила Зурабишвили в среду, 30 октября, на пресс-конференции, которую она проводила на английском языке.

Зурабишвили назвала вызов ее в прокуратуру для предоставления доказательств фальсификации нерелевантным, поскольку, по ее словам, прокуроры сами должны вести расследование. "В любом стандартном расследовании собирать доказательства - обязанность следственного органа. Я никогда не видела, чтобы следственный орган просил президента предоставить доказательства, связанные с выборами", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что каждый должен делать свою работу, и прокуратуре следует сосредоточиться на проведении расследования и "прекратить сведение политических счетов с президентом". Обращаясь к публике, Зурабишвили сказала, что в Грузии имеет место попытка "подогреть напряжение и страх на фоне разочарования из-за украденных голосов". "Психологическое давление оказывается и на вас, и на меня. Но я не боюсь! Вам тоже не стоит бояться! Все пройдет спокойно, и истинные результаты появятся", - заверила президент.

"Масштабная фальсификация"

Президент отметила, что поданные наблюдателями и гражданами жалобы свидетельствуют о "масштабной фальсификации", выразившейся в подкупе избирателей, так называемых "каруселях" на избирательных участках и массовых нарушениях при электронном голосовании. "Серьезнейшее нарушение заключалось в ограничении права проголосовать грузинской диаспоре, насчитывающей более миллиона граждан", - добавила она.

По словам Зурабишвили, в ЦИК поступили более 1,1 тысячи жалоб и требований отмены итогов голосования на 246 участках, где проголосовали 400 тысяч избирателей.

Расследование прокуратуры

30 октября прокуратура сообщила, что начала расследование по поводу заявлений президента и представителей оппозиции о фальсификации парламентских выборов. Зурабишвили была вызвана в прокуратуру для дачи разъяснений.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 53,9% голосов, но оппозиция с результатами не согласилась. Саломе Зурабишвили назвала выборы "тотальной фальсификацией" и заявила, что не признает их, а все четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили, что бойкотируют новый парламент.

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