Кто станет президентом? Молдова сделает окончательный выбор

Кто станет президентом Молдовы, решится по итогам второго тура выборов. Кто поборется за президентское кресло, каковы шансы кандидатов и как итоги голосования отразятся на евроинтеграции страны, - у DW.

3 ноября 2024 года в Молдове пройдет второй тур президентских выборов. Его фаворитом остается проевропейский президент Майя Санду, набравшая во время первого тура, 20 октября, около 42% голосов избирателей. Но и ставленник оппозиционной, пророссийской Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло показал неожиданно хороший результат, набрав около 26%, а если собрать голоса всех пророссийских кандидатов первого тура, то рейтинги Санду и Стояногло окажутся почти равны. Поэтому во время второго тура решающую роль могут сыграть избиратели лидера "Нашей партии" Ренато Усатого, занявшего третью строчку.

От второго тура президентских выборов зависит и евроинтеграция

Между тем исход нынешнего голосования определит, куда дальше будет двигаться страна. После проведенного одновременно с первым туром президентских выборов референдума о евроинтеграции, победа проевропейской Майи Санду будет означать курс на вступление Молдовы в ЕС, за который проголосовали, хотя и с небольшим перевесом за счет представителей диаспоры за рубежом, молдавские избиратели. Если победу во втором туре выборов одержит Стояногло, то, по мнению аналитиков, он неминуемо вступит в противостояние с парламентом и премьер-министром, что может привести к провалу европейских проектов, а значит, Молдову может ожидать, как минимум, политический кризис.

Судьбу второго тура выборов президента решит явка избирателей. Это означает, что каждый кандидат теперь по максимуму должен мобилизовать свой электорат, указывают аналитики. По итогам интернет-голосования, начавшегося 30 октября на сайте независимых социологических опросов Votum.md, который точнее всего смог предсказать результаты первого тура, только за одни сутки перед вторым туром, проголосовали почти 11 тысяч человек. Первое место заняла Майя Санду, набравшая 52,36% голосов, а за Александра Стояногло проголосовали 47,64%.

Действующий президент Молдовы Майя Санду победила по результам первого тура голосования Фото: Vadim Ghirda/dpa/AP/picture alliance

Вечно третий Ренато Усатый

Перед вторым туром голосования Майя Санду сменила свой избирательный лозунг на "Спасем Молдову", анонсировала отставки в правительстве до конца года и обратилась к избирателям, которые в первом туре голосовали за Ренато Усатого, занявшего третье место. Если бы не воровство голосов, отметила она, то Усатый мог бы быть ее оппонентом. "Давайте объединим усилия и не позволим режиму, ведущему грязную борьбу, вернуться во власть", - заявила Майя Санду его сторонникам.

Ренато Усатый, по итогам первого тура, получил почти 14% поддержки и снова стал "золотым голосом". Похожая ситуация уже была в 2016 году, когда он помог выиграть выборы Игорю Додону, и в 2020-м, когда он помог Майе Санду. Но на этот раз политик созвал пресс-конференцию и заявил, что не поддержит никого, а его сторонники пусть определятся сами. Как отмечают аналитики, Ренато Усатый явно готовится к парламентской кампании, которая стартует в Молдове через полгода. Его решение было предсказуемо, так как поддержка Майи Санду оттолкнула бы часть его левого электората, а социалисты - это его прямые конкуренты.

"Троянский конь" Москвы

Нехватку голосов для победы Майи Санду в первом туре выборов после опубликования его результатов некоторые политологи трактовали как катастрофу. В то же время Александру Стояногло они прочили победу в следующем туре при условии, что ему удастся собрать голоса всей оппозиции. Однако перед вторым туром выборов шансы Стояногло у оппозиции уменьшились в связи с темой, которая оказалась чувствительной для Молдовы. Дело в том, что блогеры, поддерживающие правящую партию "Действие и солидарность" (PAS) Марин Андоний и Раду Дуткович, в соцсетях призвали "не голосовать за Стояногло, потому что он гагауз". Партия PAS осудила ксенофобские высказывания блогеров в адрес Стояногло, уроженца столицы гагаузской автономии Комрата. Несмотря на это, этот нарратив был неоднократно повторен разными политсилами, что могло повлиять на рейтинг Стояногло, отмечают аналитики.

Бывший генпрокурор Молдовы, пророссийский кандидат в президенты Александр Стояногло Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Кроме того, основному сопернику Санду напомнили, как он, будучи генпрокурором Молдовы выпустил на свободу приговоренного к 18 годам тюрьмы по делу о "российском ландромате" бизнесмена Вячеслава Платона, сбежавшего позже в Лондон. А в 2020 году Стояногло отказался возбудить уголовное дело против лидера ПСРМ Игоря Додона по делу о "кульке" - речь о видео, на котором ныне беглый олигарх Влад Плахотнюк передает Додону пакет предположительно с деньгами на финансирование партии.

Об этих фактах напомнила и Майя Санду во время дебатов, которые прошли 27 октября. Действующий президент назвала Стояногло "троянским конем" Москвы и заявила, что перед избирателем стоит выбор между развитием и стагнацией. Если читать стенограмму выступлений кандидатов, то в них нет ничего нового, но вживую Майя Санду выглядела наголову выше своего оппонента и местами в дискуссии загоняла его в угол.

Главная угроза - Шор и подкуп избирателей

Между тем главную опасность второму туру голосования по-прежнему представляет подкуп избирателей и коррумпированная сеть, созданная с этой целью осевшим в Москве олигархом Иланом Шором, заочно приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковскую аферу. С помощью социальных магазинов Шор создал базу малоимущих граждан, которым сперва предлагал продукты по низким ценам, потом деньги за участие в протестах, а теперь оплачивает их голоса за кандидата, на которого укажет.

Илан Шор выступает против вступления Молдовы в ЕС Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

По данным главы Генинспектората полиции Виорела Чернэуцану, отслеженная сумма денег, переведенных из России на эти цели перед первым туром выборов, прошедшим 20 октября, составила 39 миллионов долларов. В приложении российского "Промсвязьбанка" выявлено 138 тысяч уникальных аккаунтов в Молдове, на которые регулярно делались переводы. А вся сеть Шора может достигать до 300 тысяч человек, что равно пятой части от количества голосующих избирателей.

Генпрокурор Ион Мунтяну заявил о разоблачении схемы финансирования этой группировки, проведении более 800 обысков и изъятии денег. Но обвинения пока предъявлены лишь десяткам лиц - у властей нет эффективного метода быстрого пресечения подкупа избирателя, а Илан Шор нанимает лучших адвокатов, затягивающих такие судебные разбирательства на годы.