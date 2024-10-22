ЕС осудил вмешательство РФ в еврореферендум в Молдове

Граждане Молдовы сделали "исторический выбор", несмотря "на масштабную гибридную кампанию" со стороны РФ, заявил Жозеп Боррель. Брюссель продолжит поддерживать Молдову на пути в ЕС, заверил он.

Евросоюз резко раскритиковал Россию за попытки повлиять на политический курс Молдовы в ходе прошедших в стране президентских выборов и референдума о евроинтеграции. "Европейский Союз осуждает беспрецедентное злонамеренное вмешательство России в президентские выборы и конституционный референдум в Молдове. Мы продолжим поддерживать устойчивость и прогресс Республики Молдова на пути вступления в ЕС", - говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, опубликованном во вторник, 22 октября.

Россия и ее прокси развернули масштабную гибридную кампанию по подрыву демократического голосования в Молдове, говорится в документе. Несмотря на это граждане Молдовы "сделали исторический выбор, закрепив свое будущее в Европейском Союзе", отметил Боррель. "Это голосование отражает их стремление к мирной, независимой, стабильной, демократической и процветающей Молдове", - подчеркнул он, добавив, что Евросоюз приветствует результаты референдума, в ходе которого большинство граждан, хоть и с небольшим перевесом, высказались за сближение страны с ЕС.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила о "беспрецедентной атаке на свободу и демократию" страны. "У нас есть доказательства и информация о том, что преступная группировка намеревалась купить 300 тысяч голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого - скомпрометировать демократию", - сказала она. По словам Санду, злоумышленники действовали совместно с иностранными силами, "враждебными нашим национальным интересам".

Выборы президента Молдовы и референдум о евроинтеграции

По данным Центральной избирательной комиссии в Кишиневе, Майя Санду в первом туре опередила своего главного оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло: она набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Однако для победы Санду этого недостаточно, поэтому кандидатам придется участвовать во втором туре выборов, который пройдет 3 ноября.

При этом на референдуме о стремлении Молдовы в Евросоюз сторонники евроинтеграции победили с минимальным перевесом: по результатам подсчета всех бюллетеней за европейский курс Кишинева высказались 50,38% участников плебисцита.

Перед выборами скрывающийся в РФ молдавский олигарх Илан Шор призывал "прийти на участки и проголосовать "за любого кандидата кроме Майи Санду". В сотрудничестве с Шором подозревают многих кандидатов, кроме того, по сообщению молдавской полиции, была выявлена избирательная сеть из 130 тысяч граждан, получающих от него деньги. Подконтрольная Шору партия "Возрождение" также агитировала молдаван голосовать против на референдуме о евроинтеграции.