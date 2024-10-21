Почему референдум в Молдове пока не победа евроинтеграции

Референдум в Молдове определил европейское будущее этой страны: согласно предварительным результатам, чуть более половины проголосовавших поддержали курс на ее вступление в Европейский Союз. Как выяснилось в ходе подсчета голосов, за котором напряженно следили не только молдаване, но и международные наблюдатели, судьба этого курса висела на волоске: на вопрос "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к ЕС?" утвердительно ответили 50,46 процента, а против высказались 49,54 процента. То есть участь Молдовы решили менее одного процента граждан - примерно 13,5 тысячи человек.

Минимальный отрыв - не проблема

Теперь итог голосования утвердит Конституционный суд страны, и евроинтеграция станет частью молдавского законодательства. "Результаты референдума послужат опорой для дальнейших политических процессов в стране, включая следующие парламентские выборы", - сказал исполнительный директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза за круглым столом, организованным Центром европейской политики в Брюсселе. По его мнению, для Молдовы сейчас главное - законодательно закрепить итог плебисцита и продвигаться по выбранному пути.

"Это успех, и благодаря ему Молдова приблизилась к Евросоюзу, - сказал DW румынский евродепутат Зигфрид Мурешан. - Неправильно было бы толковать столь небольшой разрыв как то, что Молдова - расколотая страна". В то же время, он и другие наблюдатели сходятся во мнении, что организаторы антиевропейской кампании и пророссийские силы на этом не остановятся, и, ссылаясь на минимальный разрыв между двумя лагерями, попытаются оспорить результат.

Однако решение законно и принято бесповоротно даже при такой незначительной марже, говорят эксперты. "Победа есть победа, - подчеркнула за круглым столом политолог из Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса Ионела Чиолан. - Перевес минимальный, но так работает демократия, и теперь задача молдавских властей заключается в том, чтобы донести это до широкой общественности".

Гибридная война и беспрецедентное вмешательство Москвы

По мнению Чиолан, это важная победа проевропейских сил в Молдове, ведь результат был достигнут в условиях гибридной войны, которую Москва ведет против Кишинева с целью добиться обратного и не допустить молдавской евроинтеграции. Правоохранительные органы и многие международные НКО также констатировали, что Молдова является объектом гибридной войны, "ведущейся из-за рубежа и включающей себя незаконное финансирование политических сил, кампании по дезинформации и кибератаки", заявили в ОБСЕ.

Условия, в которых прошли референдум и первый тур выборов президента, вызывали у ее наблюдательной миссии "опасения в связи с незаконным иностранным вмешательством и активными усилиями по дезинформации".

В Европарламенте на следующий день после волеизъявления молдавских граждан осудили "вредоносную деятельность, вмешательство и гибридные операции со стороны РФ, пророссийских олигархов и спонсируемых Россией местных сил". "Это злонамеренное вмешательство беспрецедентно по своим масштабам и усиливалось по мере приближения дня выборов", - заявил глава делегации Европарламента по наблюдению за выборами в Молдове немец Михаэль Галер (Michael Gahler).

Выиграна "первая битва" с Россией

Вопреки всем этим вызовам, 20 октября стало поворотным моментом для Молдовы, отметила и глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Петра Байр. "Мы воздаем должное руководству страны за смелые консультации с населением по поводу этого фундаментального выбора и готовы поддержать Молдову в дальнейшем укреплении ее инклюзивного и открытого общества", - заявила она.

Тем не менее в гибридной войне пока выиграна только одна битва, а впереди еще второй тур президентских выборов и парламентские выборы 2025 года, при том, что Молдова - парламентская республика, отмечают эксперты. Они едины во мнении: российские попытки влияния будут только нарастать. "Россия не остановится в своем стремлении подорвать нашу демократию. И все же мы сильнее. Хотя мы все еще уязвимы", - говорит Юлиан Гроза. По его мнению, второй тур выборов будет геополитическим, и по своей сути он станет продолжением референдума. "Это будет возможность для молдаван подтвердить или улучшить его результат и направить четкий сигнал всему миру", - полагает политолог.

Во второй тур вышли действующая проевропейская президент страны Майя Санду, набравшая в первом туре 42,45 процента голосов, и Александр Стояногло, которого поддерживает крупнейшая пророссийская оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) - за него проголосовали почти 26 процентов избирателей.

Покупка голосов может повлиять на второй тур выборов

Эксперты и международные наблюдатели за выборами заявляют о покупке голосов и фальсификациях. По данным Ионелы Чиолан, не менее 10 процентов голосов были куплены через пророссийскую партию "Шор". Юлиан Гроза рассказал о сложной схеме подкупа избирателей кредитными карточками российских банков, в то время как миллионы евро выделялись на спонсирование кампании против членства в ЕС и кампании бойкота референдума с целью недостижения явки, необходимой для внесения его результатов в конституцию. "В последней стратегии нам удалось победить Россию", - говорит Гроза. Однако он не исключает, что покупка голосов может продолжиться во втором туре и повлиять на его результаты.

То, что второй тур будет тяжелым, прогнозируют большинство наблюдателей и политиков. По мнению Грозы, молдавские власти должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить применение во втором туре тех незаконных схем, которые наблюдались во время референдума. Еще один важный фактор: кого поддержат кандидаты, выбывшие из гонки в первом туре.

Он также указывает, что обычно явка во втором туре выше, а более высокая явка будет означать больше голосов со стороны проевропейски настроенных граждан. Кроме того, ожидается усиление активности молдавской диаспоры за рубежом, подавляющее большинство которой - за членство в ЕС.

В преддверии не только второго тура, назначенного на 3 ноября, но и грядущих парламентских выборов, которые должны пройти в первой половине 2025 года, наблюдатели призывают к санкциям против незаконной деятельности по покупке голосов. Кроме того, ЕС нужно найти новые способы борьбы с дезинформацией, настаивает Ионела Чиолан, "потому что нынешняя стратегия не работает": "Идет борьба. Не такая, как в Украине, за каждый сантиметр территории, а за умы каждого гражданина Молдовы". Чиолан настаивает: молдаван больше заботит не геополитическая дискуссия о курсе страны, а свое экономическое благополучие и борьба с коррупцией.

Евроинтеграция - залог борьбы с коррупцией

В ответ на вопрос DW о том, насколько неудовлетворенность граждан темпами борьбы с коррупцией повлияла на высокий процент евроскептиков в стране, политолог отметила, что Молдова выполнила требования Еврокомиссии к ней как кандидату на вступление в ЕС, среди которых были и реформы для более эффективной борьбы с коррупцией и судебные реформы.

Причем, это было сделано исключительно быстро. "Борьба с коррупцией - это очень сложная задача, которую нельзя решить за один избирательный цикл, - говорит Чиолан. - Для этого потребуются еще годы, но нужно довериться процессу евроинтеграции, в котором все эти реформы будут проведены. Однако для этого Молдове необходимо оставаться на пути в ЕС, иначе вся проделанная работа пойдет насмарку".

Евродепутат Мурешан также считает, что за последние четыре года молдавские власти провели реформы, способствовавшие большей независимости судов и привлечению к ответственности коррупционеров. "Сейчас мы видим ответную реакцию бывших олигархов, коррумпированных элементов, в прошлом контролировавших молдавское общество", - убежден он. Парламентарий верит, что большинство жителей страны - за европейский путь, и окно возможностей для Кишинева останется открытым, несмотря на многочисленные попытки Москвы его закрыть.

Евросоюз намерен и дальше поддерживать демократическое развитие, реформы и экономический рост Молдовы, а также укреплять ее стойкость и сопротивляемость, заявили после голосования верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия. "У ЕС и Молдовы общее будущее", - убежден официальный Брюссель.