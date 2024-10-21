Берлин осудил вмешательство Кремля в выборы в Молдове

Германия продолжит поддерживать Молдову на пути в Евросоюз и осуждает попытки РФ повлиять на выборы в стране, заявили в правительстве ФРГ.

Правительство Германии осудило попытки РФ вмешаться в демократические процессы в Молдове, где накануне прошли выборы президента и референдум о стремлении страны в Европейский Союз. "Мы видим, что Россия и пророссийские игроки пытаются дестабилизировать Молдову в крупных масштабах. Мы осуждаем эти продолжающиеся манипуляции и попытки повлиять на демократические выборы и в конечном итоге на принятие решений молдавским народом", - заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) в понедельник, 21 октября.

Федеральное правительство продолжит поддерживать европейский курс Молдовы, так как сближение и - в перспективе - вступление страны в ЕС отвечало бы стратегическим интересам Европейского Союза в целом, подчеркнула Хоффман. В свою очередь в пресс-службе МИД ФРГ сообщили, что Германия помогает Молдове в рамках партнерской миссии ЕС, в том числе направляя в страну гражданских экспертов и полицейских для борьбы с дезинформацией, а также предлагая консультации молдавскому Центру стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией.

Выборы президента Молдовы и референдум о евроинтеграции

По данным Центральной избирательной комиссии в Кишиневе, действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду опередила своего главного оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло: по итогам обработки 99,82% бюллетеней, она набрала 42,4% голосов, Стояногло - 26%. Однако для победы Санду этого недостаточно, поэтому кандидатам придется участвовать во втором туре выборов, который пройдет 3 ноября.

В то же время на референдуме о стремлении Молдовы в Евросоюз сторонники евроинтеграции победили с минимальным перевесом: по результатам подсчета всех бюллетеней за европейский курс Кишинева высказались 50,46% участников плебисцита. Комментируя предварительные итоги референдума, Майя Санду заявила о "беспрецедентной атаке на свободу и демократию" Молдовы. "У нас есть доказательства и информация о том, что преступная группировка намеревалась купить 300 тысяч голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого - скомпрометировать демократию", - подчеркнула она, добавив, что эта группировка действовала совместно с иностранными силами, "враждебными нашим национальным интересам".

Ранее скрывающийся в РФ молдавский олигарх Илан Шор призвал "прийти на участки и проголосовать "за любого кандидата кроме Майи Санду". В сотрудничестве с Шором подозревают многих кандидатов, кроме того, по сообщению молдавской полиции, была выявлена избирательная сеть из 130 тысяч граждан, получающих от него деньги. Подконтрольная Шору партия "Возрождение" также агитировала молдаван голосовать против на референдуме по евроинтеграции.