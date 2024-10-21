Фон дер Ляйен поздравила Молдову с европейским выбором

Молдова показывает, что "она независима, сильна и хочет европейского будущего", заявила глава Еврокомиссии, комментируя итоги референдума о вступлении страны в ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) поздравила народ Молдовы и президента Майю Санду с результатами голосования на референдуме о вступлении страны в ЕС. "Перед лицом гибридной тактики России Молдова показывает, что она независима, сильна и хочет европейского будущего!" - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X в понедельник, 21 октября.

Согласно результатам подсчета 99,7% бюллетеней, обнародованным Центральной избирательной комиссией Молдовы, за европейский курс Кишинева высказались 50,46% участников плебесцита.

Гражданам Молдовы предлагалось 20 октября ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?". Изначально разрыв между двумя лагерями был минимальным. Однако по мере подсчета голосов в Кишиневе и за рубежом изначальный отрыв противников евроинтеграции заметно сократился.

Санду: В Конституцию Молдовы будет включено положение о евроинтеграции

Комментируя итоги референдума, Майя Санду заявила, что результаты голосования позволяют Молдове включить в Конституцию положение о европейской интеграции. "Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдовы, за то, чтобы наша страна влилась в мирную семью европейских народов", - сказала Санду на пресс-конференции в понедельник. Она также призвала сограждан активно принять участие во втором туре президентских выборов, чтобы "защитить свой голос, отданный в рамках референдума".

В воскресенье, 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении Молдовы в ЕС прошли выборы президента. Подсчет 99,5% голосов избирателей в Молдове показал, что действующий президент Санду получила 42,4%, а ее соперник Александр Стояногло - 26,01%, сообщил ЦИК. Это означает, что в стране пройдет второй тур выборов, он назначен на 3 ноября.

ЕС осудил "беспрецедентное вмешательство" России в молдавский референдум

Европейский Союз обвинил Россию в "беспрецедентном вмешательстве" в избирательные процессы в Молдове. "Мы отметили, что это голосование проходило в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее доверенных лиц, направленных на дестабилизацию демократических процессов в Республике Молдова", - заявил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Петер Стано.

Россия отрицает обвинения во вмешательстве. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшую в Молдове избирательную кампанию "несвободной" для оппозиционных сил, которые, по его словам, "преследовались".