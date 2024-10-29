Как был организован "подкуп" голосов на выборах в Молдове

В Молдове на выборах президента и референдуме о ЕС были куплены сотни тысяч голосов избирателей. Молдавская полиция раскрыла механизм массового подкупа избирателей на деньги из России.

Поздно вечером 20 октября 2024 года, вскоре после окончания первого тура президентских выборов и референдума о необходимости закрепить в конституции цель вступления в ЕС, президент Молдовы Майя Санду предстала перед прессой с каменным лицом. Ее выступление длилось всего полторы минуты. В нашей стране произошла "беспрецедентная атака на свободу и демократию", сказала Санду. Фальсификация выборов достигла "беспрецедентного уровня", была предпринята попытка купить до 300 тысяч голосов. Санду не ответила ни на один вопрос и ушла с таким же каменным лицом.

Президент Молдовы майя Санду Фото: Vadim Ghirda/dpa/AP/picture alliance

К этому моменту уже было ясно, что Санду - проевропейский действующий президент - уверенно лидирует в первом туре президентских выборов. Однако ее преимущественно пророссийские оппоненты получили значительно больше голосов, чем предсказывали опросы. Совсем иначе выглядели результаты референдума о ЕС: вопреки тому, что предсказывали все опросы, поздно вечером 20 октября казалось, что большинство молдавских избирателей отвергнет перспективу присоединения страны к ЕС. На следующее утро, благодаря голосам молдавской диаспоры в Европе, число сторонников ЕС выросло до минимального большинства. Но даже в этом случае конечный результат оказался значительно ниже прогнозов.

С тех пор наблюдатели за выборами недоумевали: действительно ли Молдова разделена на проевропейский и пророссийский лагерь гораздо сильнее, чем ожидалось? Или итоги голосования, которые так сильно отличаются от данных опросов, на самом деле являются результатом "беспрецедентных фальсификаций на выборах", как сказала Майя Санду.

Полигон для гибридной войны

Ответ теперь ясен: в основном это была фальсификация выборов. И не только в беспрецедентных масштабах, но и методами, которые еще никогда не использовались в Европе. Такая картина вырисовывается по результатам расследования, представленным общественности молдавской полицией в конце прошлой недели. Таким образом, Республика Молдова стала испытательным полигоном для гибридной войны, развязанной Россией, и показывает, что может произойти и в других местах.

Акция протеста в Москве перед посольством Молдовы. Надпись гласит: покойся с миром молдавская демократия Фото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/IMAGO

По словам начальника полиции Молдовы Виорела Чернаутяну, преступная группировка во главе с живущим в России молдавско-израильским бизнесменом Иланом Шором в апреле 2024 года создала сеть по подкупу голосов, в которой задействовано 138 тысяч молдавских граждан. Счета им были открыты в российском Промсвязьбанке (ПСБ), который с 2018 года принадлежит российскому государству и считается банком российской оборонной промышленности. Промсвязьбанк попал под западные санкции еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Через мобильное приложение Промсвязьбанка граждане Молдовы получили доступ к деньгам, выплаченным им за собственные голоса и голоса родственников. На президентских выборах и референдуме о ЕС они получали сумму, эквивалентную примерно 100 евро, за голос за пророссийского кандидата и против интеграции Молдовы в ЕС.

В фальсификациях задействовано до 10 процентов избирателей

Деньги выплачивались через сотни так называемых "местных координаторов", которые должны были проверить, проголосовали ли люди в их группах по договоренности. Подтверждением участия могли служить фотографии бюллетеней из кабины для голосования. Молдавская полиция зафиксировала около 1,4 миллиона транзакций через приложение Промсвязьбанка, совершенных жителями Молдовы с апреля 2024 года. Большая часть денег была переведена на счета граждан Молдовы в этом банке за несколько недель до голосования: в общей сложности около 39 миллионов долларов.

По оценкам, помимо известных 138 тысяч пользователей мобильного приложения банка в схеме участвовало еще от двух до четырех человек на каждого пользователя, большинство из которых были членами семьи. При этом только количество пользователей приложения составляет более 10 процентов избирателей, которые 20 октября участвовали в голосовании на территории Молдовы, то есть не голосовавшие за рубежом.

На пресс-конференции 24 октября начальник полиции Молдовы Чернаутяну не оставил сомнений в том, что "коррупционные действия на выборах были осуществлены членами преступной группировки Илана Шора". В 2019 году он сбежал в Израиль, а в 2023 году был заочно приговорен в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о "краже миллиарда" - выводе 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы в период с 2012 по 2014 год.

В начале 2024 года Шор переехал в Россию.Он находится в санкционных списках США и ЕС и разыскивается Интерполом на основании ордера на арест. Россия отказывается его экстрадировать.

Масштабные кампании по дезинформации

Несмотря на бегство из Молдовы, Шор остается политически активным в стране. Его первоначальная пророссийская партия "Шор" была запрещена в 2023 году, как и другие партии, которые он позже создавал. Он годами финансировал антиевропейские кампании и платил людям за участие в пророссийских протестах в Молдове.

молдавский олигарх Илан Шор Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

В ходе нынешней предвыборной кампании Шор был ответственным за масштабные кампании по дезинформации, в ходе которых распространялся нарратив о втягивании Молдовы в войну против России на стороне НАТО в случае ее интеграции в Евросоюз.

По данным молдавской полиции, ключевые детали операции по фальсификации выборов были выявлены следователями лишь за несколько дней до выборов. Можно, конечно, усомниться в достоверности этого утверждения. Майя Санду заявила на следующий день после голосования, что органы юстиции сделали недостаточно для предотвращения фальсификаций на выборах. Президент косвенно возложила вину на широко распространенную коррупцию за то, что фальсификации стали возможными.

28 октября генеральный прокурор Молдовы Ион Мунтяну обвинил российские спецслужбы в том, что они разработали механизм покупки голосов с помощью приложения Промсвязьбанка. Кроме того, создать механизм фальсификаций в Молдове помогли местные эксперты и специалисты, которые ранее работали "сотрудниками полиции, судьями, прокурорами и адвокатами".

Второй тур выборов будет непростым для Майи Санду

Второй тур выборов президента Молдовы состоится 3 ноября. Как и в первом туре, фаворитом считается Майя Санду. Ее оппонент Александр Стояногло - бывший генеральный прокурор Молдовы, отстраненный от должности в 2021 году из-за обвинений в коррупции, значительно отстал от Санду в первом туре голосования, но смог привлечь голоса других кандидатов, стоящих за ним. Это может сильно усложнить жизнь Санду.

Майя Санду на избирательном участке 20 октября 2024 года Фото: Elena Covalenco/DW

Стояногло поддерживает пророссийская и антиевропейская Партия социалистов (ПСРМ). Сам он не высказывается напрямую против интеграции Молдовы в ЕС или за формальное присоединение к России, но подчеркивает, что Кишинев должен иметь тесные отношения с Москвой.

Несмотря ни на что, Майя Санду пока избегает обвинений России в фальсификациях в ходе предвыборной кампании. Она говорит только о "бандитах" и, видимо, надеется привлечь на свою сторону неопределившихся и скептически настроенных избирателей.