"Холодный душ для властей Молдовы": СМИ ФРГ о голосовании

Немецкие СМИ комментируют итоги голосования в Молдове, где 20 октября 2024 года одновременно прошли президентские выборы и референдум о конституционном закреплении курса Молдовы на европейскую интеграцию. 3 ноября в стране пройдет второй тур выборов президента. А по итогам референдума, победу одержали сторонники евроинтеграции, хотя и с небольшим преимуществом.

FAZ: "Холодный душ для властей Молдовы"

Анализируя результаты голосования, в своей статье , опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, журналист Михаэль Мартенс (Michael Martens) отмечает, что власти Молдовы потерпели неудачу на президентских выборах, а на референдуме по евроинтеграции одержали победу благодаря голосам сторонников евроинтеграции среди членов диаспоры, живущих за рубежом.

Бывший генпрокурор Молдовы, соперник Майи Санду на выборах, Александр Стояногло Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

"Горькая неудача для действующего президента Майи Санду на президентских выборах и на референдуме о евроинтеграции Молдовы, хотя президент, которая хочет привести свою страну в ЕС, как и ожидалось, получила в первом туре выборов явное большинство голосов", - пишет Михаэль Мартенс. Он подчеркивает, что самый главный оппозиционный кандидат, бывший генпрокурор Александр Стояногло, считающийся представителем пророссийского лагеря, выступил лучше, чем ожидалось.

Однако, как предупреждает обозреватель FAZ, поскольку ряд других кандидатов также представлял пророссийские силы, большинство голосов тех, кто их поддержал, вероятно, перейдет через две недели к Стояногло: "Второй тур будет более захватывающим, чем думалось. Поражение Санду уже нельзя исключать".

Что касается референдума о закреплении в конституции Молдовы курса на членство в ЕС, то, по мнению журналиста, "этот результат оказался гораздо более слабым, чем ожидалось: в конечном счете, он отражает глубокий раскол в стране". Результаты референдума, полагает Михаэль Мартенс, стали для властей Молдовы "холодным душем". По выражению обозревателя FAZ, итоги голосования не являются тем однозначным мандатом на продолжение проевропейского курса, на который рассчитывала Майя Санду и ее соратники.

Итоги референдума о евроинтеграции Молдовы стали для ее властей "холодным душем", пишут немецкие СМИ Фото: Elena Covalenco/DW

Также журналист FAZ обратил внимание и на заявление молдавских властей о том, что 300 000 голосов противников вступления Молдовы в ЕС были куплены Россией. "То, что Россия использует массу ресурсов для того, чтобы Молдова свернула с западного курса, верно и очевидно. Однако успех России в этом деле застал власти Молдовы врасплох. Они были уверены, что смогут одержать на референдуме вполне очевидную победу", - пишет Михаэль Мартенс.

Welt: Борьба за власть в Молдове продолжится

Сторонники молдавской евроинтеграции победили, в итоге, с небольшим преимуществом. Пока не были подсчитаны последние несколько тысяч бюллетеней от представителей многочисленной диаспоры, проживающих в Европе, казалось, что верх возьмут противники курса на вступление в ЕС, и тем самым проевропейское правительство, решительно поддерживавшее кампанию по внесению изменений в конституцию, потерпит поражение пишет издание Welt.

Оно отмечает, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила облегчение по поводу того, что молдаване проголосовали "за", чтобы закрепить в конституции европейский курс правительства. "Да, это было очень напряженно. Но это большое облегчение для всех нас, и мы от всей души поздравляем вас", - цитирует Бербок немецкое издание и далее приводит ее слова о том, что курс Молдовы в ЕС является "лучшей гарантией безопасности для местных жителей, потому что они смогут жить в мире и свободе в будущем". Как отмечает издание Welt, ссылаясь на министра Бербок, "два с половиной года назад президент России Владимир Путин напал не только на Украину, но и на Молдову - в данном случае не используя армию, но начав гибридную войну".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Между тем, как пишет Welt , "многие в Молдове недовольны политикой Санду и видят слишком мало прогресса с момента ее избрания в 2020 году". Для проведения реформ Санду необходимо большинство в парламенте, которым она пока не располагает: "Борьба за политическую власть в Молдове может достигнуть своего апогея на парламентских выборах летом следующего года".

"Сильная, определяющая политику роль президента требует лояльного премьер-министра и большинства в парламенте", - пояснила, в свою очередь, агентству dpa Бригитта Трибель (Brigitta Triebel), эксперт кишиневского представительства Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung). При этом эксперт не ожидает, что попытки России оказать влияние на Молдову ослабнут".

Будущее Молдовы в ЕС под вопросом?

"В Кишиневе центральные улицы могут быть заасфальтированы, здания перекрашены, а клумбы засажены цветами, благодаря "дойной корове" из Брюсселя. Но, с одной стороны, за пределами столицы с ее хвалеными проевропейским флером царит жестокая нищета. С другой же - финансовые вливания (из ЕС. - Ред.) не могут убедить людей в правильности идеи (евроинтерграции. - Ред.) в долгосрочной перспективе", - пишет газета Nünrberger Zeitung .

Издание Volksstimme из Магдебурга, в свою очередь, подчеркивает, что в данный момент "совсем не очевидно, какое будущее ждет кандидата на вступление в ЕС". "Несмотря на все попытки манипуляций со стороны Кремля, успех пророссийских политиков не может быть объяснен только этим. Молдаване не забыли, что до войны в Украине газ у них был дешевле, чем сейчас. Он поступал из России, пока руководство Молдовы не ввело эмбарго на его поставки. Ностальгия по Советскому Союзу сочетается здесь со скептическим отношением к Западу, где многие молдаване часто работают за небольшие деньги. Российское руководство может ликуя потирать руки. Молдова остается надежной сферой его влияния - даже без танков и ракет", - заключает Volksstimme.