В Молдове предъявили обвинение пророссийской главе Гагаузии

Главу Гагаузии обвиняют в Кишиневе в систематической переправке денег из России для финансировании деятельности партии "Шор". Евгения Гуцул заявила, что дело против нее "сфабриковано по указке" президента Молдовы.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы выдвинула против главы (башкана) Гагаузской автономии Евгении Гуцул обвинение в получении и переправке денег из России для финансирования ныне запрещенной пророссийской партии "Шор". В сообщении ведомства , опубликованном в среду, 24 апреля, говорится, что расследование завершено и дело передано в суд.

По данным следствия, в 2019 - 2022 годах Гуцул, работая секретарем в партии "Шор", систематически ввозила в Молдову деньги, полученные от организованной преступной группировки из России. Кроме того, координируя деятельность офисов партии, осенью 2022 года она отвечала за проверку списков и вознаграждение участников протестов в Кишиневе, сообщило ведомство. Антикоррупционная прокуратура обвиняет Гуцул в получении денег от организованной преступной группировки для финансирования деятельности партии - на общую сумму почти 42,5 млн леев (в пересчете более 2,2 млн евро).

Помимо главы Гагаузии, обвинение в сознательном получении денег от преступной группировки для финансирования деятельности партии (на сумму 9,7 млн леев - 0,5 млн евро) предъявлено руководительнице главного офиса партии "Шор" в Кишиневе.

Гуцул назвала уголовное дело сфабрикованным

Обвиняемые не признали своей вины. Гуцул заявила, что уголовное дело против нее "сфабриковано по указке" президента Молдовы Майи Санду.

Евгения Гуцул в мае 2023 года победила на выборах башкана Гагаузии. 21 апреля 2024 года она приняла участие в прошедшем в Москве собрании лидеров молдавских партий, аффилированных с олигархом Иланом Шором, который был заочно осужден в Молдове на 15 лет за банковское мошенничество.