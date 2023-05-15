  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (в середине)Фото: Eugenia Gutsul/Facebook
ПолитикаМолдова

Выборы главы Гагаузии выигрывает пророссийская кандидатка

Олег Соколенко
1 ч. назад

Во втором туре выборов главы Гагаузии побеждает пророссийская кандидатка Евгения Гуцул. ЦИК сообщает, что она получила 27 376 голосов избирателей. По данным местного издания Deschide, Гуцул помогали политтехнологи из РФ.

https://p.dw.com/p/4RLba

Во втором туре выборов башкана (главы) автономно-территориального округа Гагаузия в составе Молдовы, по предварительным данным местного ЦИК, опубликованным в воскресенье, 14 мая, незадолго до полуночи по местному времени, победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, получившая 27 376 голосов избирателей (52 процента).

Ее соперник Григорий Узун, поддержанный оппозиционной Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), набрал 24 913 голоса (48 процентов). Всего в Гагаузии зарегистрировано чуть больше 92 тысяч избирателей. В ЦИК сообщили, что выборы прошли без существенных нарушений, явка во втором туре составила 54,5%. 

Окончательные результаты второго тура выборов башкана будут объявлены в 9.00 15 мая.

Два пророссийских кандидата

И Гуцул, и Узун - пророссийские кандидаты без политического опыта. Оба они обещают своим избирателям хорошие отношения с Россией, дешевый газ и снижение тарифов. В первом туре, прошедшем 30 апреля, Гуцул и Узун показали практически одинаковый результат - чуть более 26%. Евгения Гуцул опередила соперника лишь на сорок голосов.

Гагаузия традиционно считается зоной российского влияния в Молдове. Особый правовой статус автономно-территориального округа дает ему право вести самостоятельную информационную политику - здесь смотрят телеканалы РФ, которые транслируют российскую картину мира. По этой причине правящая в Молдове проевропейская партия "Действие и солидарность" не стала выдвигать своего кандидата на выборах башкана, заявив, что примет любой выбор гагаузов, главное - чтобы выборы были честными. Башкан, по закону, автоматически входит в правительство Молдовы.

Среди кандидатов, не прошедших во второй тур, жестко высказался об итогах первого тура голосования экс-мэр столицы автономии Комрата Николай Дудогло. Выбор гагаузов, отметил он, оказался еще приземленнее, чем ожидали политологи - выбрали красивые обещания. "Моя команда не проиграла, проиграла Гагаузия", - написал Николай Дудогло в соцсетях.

СМИ: Гуцул помогали политтехнологи из РФ

Через день после первого тура выборов издание "Deschide" ("Открыто") опубликовало расследование, в котором говорилось о трех российских политтехнологах, помогавших Евгении Гуцул. Спецслужбы Молдовы не смогли их вычислить, так как они использовали украинские паспорта. Один из фигурантов материала, Борис Трейгерман после публикации срочно покинул Молдову.

К тому моменту суд в Кишиневе поместил под домашний арест на 20 суток вице-председателя партии "Шор", депутата Марину Таубер. В первом туре она принимала активное участие во встречах с избирателями Евгении Гуцул. На следующий день после голосования, 1 мая, ее задержали в аэропорту при попытке вылететь в Израиль, где скрывается беглый лидер партии Илан Шор, осужденный на 15 лет за банковское мошенничество.

А 7 мая Национальный центр борьбы с коррупцией Молдовы провел обыски в территориальных организациях партии "Шор" в Гагаузии по делу о подкупе избирателей и получении денег от преступной группировки. В ведомстве пояснили, что речь идет именно о подкупе во время первого тура выборов башкана. Следствие установило, что активисты получали по 15 тысяч леев (750 евро) за 30 избирателей, которые придут проголосовать за кандидата от "Шор". Полиция опубликовала аудиозаписи переговоров координаторов и видео с доказательствами. В партии "Шор" обыски назвали "новой волной репрессий".

Смотрите также:

Гагаузия - инструмент давления РФ на Кишинев?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Молдавия: ностальгия по СССР, любовь к России и надежда на Европу

Молдавия: ностальгия по СССР, любовь к России и надежда на Европу

Молдавия - самая бедная страна Европы. Здесь каждый выживает как может: одни отправляются на заработки в Россию, другие - в Западную Европу и получают румынские паспорта. Кто-то тоскует по СССР и боится НАТО, другие - ждут вывода российских военных с территории непризнанного Приднестровья. Мы побывали в разных уголках страны - от Кишинева до Приднестровья и Гагаузии.
Политика24 мая 2019 г.11:49 мин.
external

Как Молдова избавляется от энергетической зависимости от РФ (29.04.2023)

Как Молдова избавляется от энергетической зависимости от РФ (29.04.2023)

Кишинев сократил закупки газа из РФ, но все еще зависит от электроэнергии из Приднестровья, контролируемого Россией. В будущем Молдова намерена закупать больше электроэнергии из Румынии.
Экономика и бизнес29 апреля 2023 г.02:21 мин.

Предварительные итоги по II-му туру по выборам Главы (Башкана) Гагаузии 14 мая 2023 года

Предварительные итоги по II-му туру по выборам Главы (Башкана) Гагаузии 14 мая 2023 года
www.mskgagauzia.md
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Зеленский и Макрон 14 мая в Париже

Франция поставит Украине танки, бронемашины и средства ПВО

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Победительница "Евровидения-2023" Лорин на сцене конкурса в Ливерпуле

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

Музыка24 ч. назад
Аплодисменты после речи Владимира Зеленского не стихали несколько минут

"Великий момент": Как Зеленский заставил попотеть весь Ахен

"Великий момент": Как Зеленский заставил попотеть весь Ахен

Политика1 ч. назад
Бездомная собака в Москве

Почему в РФ хотят разрешить убийства бездомных животных

Почему в РФ хотят разрешить убийства бездомных животных

Общество3 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Киеве, 16 июня 2022 года

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Политика21 ч. назад
Электромобиль среднего класса NIO ET5 на автомобильной выставке в Ичане (КНР) в мае 2023

Почему для автопрома Китая Европа несравнимо важнее России

Почему для автопрома Китая Европа несравнимо важнее России

Экономика и бизнес14 мая 2023 г.
Здание акимата Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске

Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Политика14 мая 2023 г.
На главную страницу