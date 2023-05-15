Выборы главы Гагаузии выигрывает пророссийская кандидатка

Во втором туре выборов главы Гагаузии побеждает пророссийская кандидатка Евгения Гуцул. ЦИК сообщает, что она получила 27 376 голосов избирателей. По данным местного издания Deschide, Гуцул помогали политтехнологи из РФ.

Во втором туре выборов башкана (главы) автономно-территориального округа Гагаузия в составе Молдовы, по предварительным данным местного ЦИК, опубликованным в воскресенье, 14 мая, незадолго до полуночи по местному времени, победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, получившая 27 376 голосов избирателей (52 процента).

Ее соперник Григорий Узун, поддержанный оппозиционной Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), набрал 24 913 голоса (48 процентов). Всего в Гагаузии зарегистрировано чуть больше 92 тысяч избирателей. В ЦИК сообщили, что выборы прошли без существенных нарушений, явка во втором туре составила 54,5%.

Окончательные результаты второго тура выборов башкана будут объявлены в 9.00 15 мая.

Два пророссийских кандидата

И Гуцул, и Узун - пророссийские кандидаты без политического опыта. Оба они обещают своим избирателям хорошие отношения с Россией, дешевый газ и снижение тарифов. В первом туре, прошедшем 30 апреля, Гуцул и Узун показали практически одинаковый результат - чуть более 26%. Евгения Гуцул опередила соперника лишь на сорок голосов.

Гагаузия традиционно считается зоной российского влияния в Молдове. Особый правовой статус автономно-территориального округа дает ему право вести самостоятельную информационную политику - здесь смотрят телеканалы РФ, которые транслируют российскую картину мира. По этой причине правящая в Молдове проевропейская партия "Действие и солидарность" не стала выдвигать своего кандидата на выборах башкана, заявив, что примет любой выбор гагаузов, главное - чтобы выборы были честными. Башкан, по закону, автоматически входит в правительство Молдовы.

Среди кандидатов, не прошедших во второй тур, жестко высказался об итогах первого тура голосования экс-мэр столицы автономии Комрата Николай Дудогло. Выбор гагаузов, отметил он, оказался еще приземленнее, чем ожидали политологи - выбрали красивые обещания. "Моя команда не проиграла, проиграла Гагаузия", - написал Николай Дудогло в соцсетях.

СМИ: Гуцул помогали политтехнологи из РФ

Через день после первого тура выборов издание "Deschide" ("Открыто") опубликовало расследование, в котором говорилось о трех российских политтехнологах, помогавших Евгении Гуцул. Спецслужбы Молдовы не смогли их вычислить, так как они использовали украинские паспорта. Один из фигурантов материала, Борис Трейгерман после публикации срочно покинул Молдову.

К тому моменту суд в Кишиневе поместил под домашний арест на 20 суток вице-председателя партии "Шор", депутата Марину Таубер. В первом туре она принимала активное участие во встречах с избирателями Евгении Гуцул. На следующий день после голосования, 1 мая, ее задержали в аэропорту при попытке вылететь в Израиль, где скрывается беглый лидер партии Илан Шор, осужденный на 15 лет за банковское мошенничество.

А 7 мая Национальный центр борьбы с коррупцией Молдовы провел обыски в территориальных организациях партии "Шор" в Гагаузии по делу о подкупе избирателей и получении денег от преступной группировки. В ведомстве пояснили, что речь идет именно о подкупе во время первого тура выборов башкана. Следствие установило, что активисты получали по 15 тысяч леев (750 евро) за 30 избирателей, которые придут проголосовать за кандидата от "Шор". Полиция опубликовала аудиозаписи переговоров координаторов и видео с доказательствами. В партии "Шор" обыски назвали "новой волной репрессий".

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