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Словакия обвинила РФ во вмешательстве в парламентские выборы

Роман Сулима
3 октября 2023 г.

МИД Словакии вызвал представителя российского посольства, расценив заявление главы Службы внешней разведки РФ как вмешательство Москвы в парламентские выборы.

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Избиратель кладет бюллетень в урну на парламенских выборах в Словакии
Парламентские выборы в СловакииФото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Министерство иностранных дел Словакии заявило в понедельник, 2 октября, о вызове посла РФ в Братиславе в знак протеста против "недопустимого вмешательства" Москвы в парламентские выборы в Словакии, которые состоялись 30 сентября. Это решение словацкого ведомства было вызвано заявлением главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, опубликованным в преддверии дня голосования. По версии российской стороны, США усилили вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии.

В министерстве выразили протест в связи с "ложным заявлением российской разведки", которая, по словам дипломатов, "ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов" в стране. "Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в процесс выборов в Словакии", - добавили в Братиславе.

МИД Словацкой Республики призвал Россию прекратить "дезинформационную деятельность против Словакии". Подобные действия "подрывают взаимопонимание и противоречат принципам международных отношений", подчеркнули в министерстве.

В посольстве России обвинений не принимают

Посольство РФ в Словакии отвергло заявления Братиславы. "Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс", - указано в заявлении на странице посольства в соцсетях.

На прошедших выборах в Словакии победу одержала партия "Направление - социальная демократия", которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, пообещавший прекратить военную помощь Украине. Эта политическая сила получила 22,94 процента от общего числа голосов. К участию в выборах были допущены 25 политических объединений.

По мнению аналитиков, правительство Фицо скорее будет сосредоточено на вопросах энергетики и внутренней политики, чем на внешнеполитических делах, однако его приход к власти может иметь негативные последствия для Украины.

Смотрите также:

Выборы в Словакии и российская пропаганда

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