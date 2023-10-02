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Мем Илона Маска про Зеленского вызвал скандал

Александра Иванова
2 октября 2023 г.

Илон Маск опубликовал мем, в издевательской манере комментирующий просьбы президента Украины о военной помощи.

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Американский миллиардер Илон Маск
Американский миллиардер, инвестор Илон МаскФото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Мем американского миллиардера, основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска про президента Украины Владимира Зеленского, опубликованный им в соцсети X в понедельник, 2 октября, вызвал бурную реакцию в соцсетях и СМИ.

Маск опубликовал измененный фотошопом мем, ходивший по Сети несколько лет назад. Он показывает Зеленского с расстроенным выражением лица рядом с девушкой. Подпись под мемом гласит: "Когда прошло уже пять минут, а ты не попросил миллиард долларов помощи".

За первые семь часов после публикации этот пост набрал более 360 000 лайков и вызвал немало явно негативных, осуждающих реакций. Так, один из пользователей опубликовал в комментариях измененный фотошопом снимок, изображающий Маска в форме офицера ВС РФ. Другой юзер выложил измененное фото, изображащее Путина, с подписью: "Когда за посдедние пять минут ты не высказал ядерных угроз".

Британская медиакомпания BBC назвала мем Маска про президента Украины "граничащим с оскорблением".

Споры в США о помощи Украине

Помощь Украине, защищающейся от российской агрессии, является в США противоречивой темой. Большинство демократов и часть республиканцев выступают за продолжение поддержки Киева. Между тем республиканцы, относящиеся к числу сторонников экс-президента США Дональда Трампа, считают эти расходы из госбюджета избыточными. Некоторые сторонники Трампа в Конгрессе заявляют также, что деньги лучше направить на строительство стены на границе с Мексикой. Илон Маск также говорил ранее, что "политиков в США в 100 раз больше заботит граница Украины, чем собственной страны".

30 сентября Конгресс США одобрил законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Этот проект бюджета, рассчитанный на 45 дней, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на помощь Украине.

Со своей стороны президент США Джо Байден и члены Сената заверили, что поддержка Украины США не прекратится. С начала войны России против Украины Вашингтон выделил Украине помощи на 113 млрд долларов. Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить выделение еще 24 млрд долларов.

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