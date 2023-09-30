Конгресс США принял временный бюджет без помощи Киеву

Проект бюджета на 45 дней, одобренный обеими палатами Конгресса США, включает расходы на функционирование госорганов и помощь при стихийных бедствиях, но в нем нет средств на поддержку Украины.

Конгресс США в субботу, 30 сентября, одобрил законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Проект бюджета, рассчитанный на 45 дней, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на поддержку Украины.

В Палате представителей за документ, предложенный республиканцем Кевином Маккарти, проголосовали 335 законодателей, против - 209. В Сенате инициативу поддержали 88 законодателей, 9 выступили против. Теперь проект передан на подпись президенту США Джо Байдену, который должен успеть утвердить его до полуночи 1 октября (07.00 мск), чтобы избежать наступления шатдауна.

Представитель администрации Байдена в комментарии CNN сказал, что Белый дом, скорее всего, поддержит законопроект - в надежде позднее восстановить помощь Украине. Приостановка работы правительства США может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.

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