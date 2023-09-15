  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Угроза импичмента президента США Байдена: что за этим стоит?

Инес Айзеле
15 сентября 2023 г.

Республиканцы в Конгрессе США заявили о старте формального расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена. О причинах инициативы и шансах на успех - у DW.

https://p.dw.com/p/4WOaR
Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Luong Thai Linh/AP Photo/picture alliance

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предприняли первые конкретные шаги в сторону возможной процедуры импичмента (отстранения от должности) в отношении президента-демократа Джо Байдена. В начале недели спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявил о том, что распорядился запустить формальное расследование в рамках такой процедуры.

Почему республиканцы хотят объявить импичмент Байдену?

Причина демарша: существуют, по утверждению Маккарти, достоверные обвинения в том, что Джо Байден участвовал в незаконных деловых операциях своего сына Хантера. "Это обвинения в злоупотреблении властью, сокрытии фактов и коррупции, и они требуют дальнейшего расследования", - пояснил спикер Палаты представителей.

Правое крыло Республиканской партии (РП), возглавляемое экс-президентом США Дональдом Трампом, уже достаточно давно добивается от Маккарти инициирования процедуры импичмента в отношении Байдена. В конце августа Трамп написал в своей соцсети Truth: "Либо вы объявите импичмент этому лузеру, либо исчезнете в небытие. Они (Демпартия. - Ред.) с нами так же поступили!".

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти
Кевин МаккартиФото: Patrick Semansky/AP/dpa/picture alliance

За четыре года пребывания Трампа в Белом доме демократы в Конгрессе дважды пытались сместить его с должности президента - один раз в связи с обвинениями в злоупотреблении властью, другой - в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа после объявления официальных итогов президентских выборов 2020 года. Сенат, выступающий в таких случаях в качестве судебной инстанции, дважды оправдал Трампа - имевшие там большинство республиканцы не поддержали обвинение.

Все это дает сейчас основания наблюдателям обвинить республиканцев в том, что формальный запуск процедуры импичмента в отношении Байдена - это политическая месть со стороны РП и попытка дискредитировать нынешнего хозяина Белого дома в разгар кампании по выборам президента США в ноябре 2024 года.

В чем состоят обвинения против Хантера Байдена, сына президента?

Обвинения, выдвигаемые республиканцами в Палате представителей, связаны с финансами семьи Байденов, в частности с сомнительными зарубежными сделками Хантера Байдена, младшего сына Джо Байдена. 53-летнего Хантера обвиняют в том, что он использовал связи своего отца - вице-президента США (с 2009 по 2017 годы) в администрации Барака Обамы - для ведения бизнеса и заключения сделок на Украине и в Китае.

Байден-младший, как утверждается, также вовремя не заплатил больше чем на 100 тысяч долларов подоходного налога в 2017 и 2018 годах. По этой причине, а также за возможное незаконное владение оружием в отношении Хантера уже ведутся расследования. В августе министр юстиции США Меррик Гарланд назначил прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса спецпрокурором с расширенными полномочиями по делу сына президента.

Хантер Байден (на фото справа) со своим отцом Джо Байденом и президентом Бараком Обамой на баскетбольном матче, январь 2010 года
Хантер Байден (на фото справа) со своим отцом Джо Байденом и президентом Бараком Обамой на баскетбольном матче, январь 2010 годаФото: Alexis C. Glenn/abaca/picture alliance

14 сентября Вайс предъявил Хантеру Байдену обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием - якобы Хантер скрыл тот факт, что в момент его покупки был наркоманом. По закону в США это исключает возможность владения оружием.

Дипломированный юрист и бизнесмен с большим стажем, Байден-младший, в прошлом страдавший из-за проблем с употреблением наркотиков, давно является настоящим политическим бременем для своего отца. Судебные разбирательства против Хантера, скорее всего, будут сопровождать предвыборную кампанию Джо Байдена в следующем году. Республиканцы неоднократно представляли Байденов как семью преступников. Президент же в прошлом решительно отвергал атаки на себя и свою семью, называя их клеветнической кампанией.

Шансы добиться импичмента близки к нулю

Шансы на успех у инициативы республиканцев невелики. Во-первых, неизвестно, будет ли после проведения расследования действительно начата процедура отстранения Джо Байдена от власти. Во-вторых, неясно, будет ли Байден в итоге смещен со своего поста.

Для запуска процедуры импичмента необходимо большинство в Палате представителей. У республиканцы там сейчас незначительный перевес - 222 депутата из всех 435 членов нижней палаты парламента. Однако во фракции РП немало внутренних разногласий, и несколько умеренных республиканцев недавно выступили с критикой планов отстранения Байдена от власти.

Но даже если Палата представителей и добьется успеха, непосредственно решение об импичменте президента должна будет принимать верхняя палата Конгресса - Сенат. Там уже Демпартия, представителем которой является Байден, располагает незначительным большинством. Поэтому сценарий, согласно которому в конце концов президент будет признан виновным и отправлен в отставку, практически исключен - по крайней мере, на данный момент. Ведь за такое решение должны проголосовать две трети сенаторов.

Смотрите также:

Почему растет рейтинг Трампа - вопреки всему

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Судебное преследование Дональда Трампа - пример того, что правовой системе США требуется реформа, уверен американский адвокат Алан Дершовиц. В прошлом он был профессором права Гарвардского университета. Дершовиц считает также, что дело Трампа не должно слушаться в Нью-Йорке. Адвокат также критикует отложенную кабинетом Нетаньяху судебную реформу, однако считает вопрос внутренним делом Израиля.
Политика8 мая 2023 г.26:01 мин.
external

Зачем Байден приехал к Зеленскому и что теперь обещано Киеву. DW Новости (20.02.2023)

Зачем Байден приехал к Зеленскому и что теперь обещано Киеву. DW Новости (20.02.2023)

Президент США Джо Байден побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Глава Белого дома пообещал Киеву новый пакет помощи в размере 500 млн долларов.
Политика20 февраля 2023 г.32:50 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские военные стоят на плацу
Трансляция

Депутат РФ: Мобилизованные не вернутся домой до конца войны

Конфликты15 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - россиян в образе голых Адама и Евы выгоняют из "рая" Евросоюза, говоря: "Потому что у вас российские паспорта"

Личные вещи россиян под санкциями: чем грозит решение ЕС?

Личные вещи россиян под санкциями: чем грозит решение ЕС?

Политика15 сентября 2023 г.
Президент США Джо Байден

Угроза импичмента президента США Байдена: что за этим стоит?

Угроза импичмента президента США Байдена: что за этим стоит?

Политика15 сентября 2023 г.
Вид с высоты птичьего полета после наводнения на ливийский город Дерна, больше других пострадавший от стихии

Наводнение в Ливии. Как выглядит пострадавший регион

Наводнение в Ливии. Как выглядит пострадавший регион

Катастрофы15 сентября 2023 г.9 фото
Паспорт гражданина Беларуси

"Паспорт иностранца" для белоруса. Пример Польши и Литвы

"Паспорт иностранца" для белоруса. Пример Польши и Литвы

Политика15 сентября 2023 г.
Главный редактор Reform.by Федор Павлюченко

Главред Reform.by: Для Беларуси главное - не стать частью РФ

Главред Reform.by: Для Беларуси главное - не стать частью РФ

Общество15 сентября 2023 г.
Зенитно-ракетный комплекс "Триумф"

Удар по Евпатории и другие события 568-го дня войны

Удар по Евпатории и другие события 568-го дня войны

Конфликты14 сентября 2023 г.
На главную страницу