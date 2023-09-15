Угроза импичмента президента США Байдена: что за этим стоит?

Республиканцы в Конгрессе США заявили о старте формального расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена. О причинах инициативы и шансах на успех - у DW.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предприняли первые конкретные шаги в сторону возможной процедуры импичмента (отстранения от должности) в отношении президента-демократа Джо Байдена. В начале недели спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявил о том, что распорядился запустить формальное расследование в рамках такой процедуры.

Почему республиканцы хотят объявить импичмент Байдену?

Причина демарша: существуют, по утверждению Маккарти, достоверные обвинения в том, что Джо Байден участвовал в незаконных деловых операциях своего сына Хантера. "Это обвинения в злоупотреблении властью, сокрытии фактов и коррупции, и они требуют дальнейшего расследования", - пояснил спикер Палаты представителей.

Правое крыло Республиканской партии (РП), возглавляемое экс-президентом США Дональдом Трампом, уже достаточно давно добивается от Маккарти инициирования процедуры импичмента в отношении Байдена. В конце августа Трамп написал в своей соцсети Truth: "Либо вы объявите импичмент этому лузеру, либо исчезнете в небытие. Они (Демпартия. - Ред.) с нами так же поступили!".

Кевин Маккарти Фото: Patrick Semansky/AP/dpa/picture alliance

За четыре года пребывания Трампа в Белом доме демократы в Конгрессе дважды пытались сместить его с должности президента - один раз в связи с обвинениями в злоупотреблении властью, другой - в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа после объявления официальных итогов президентских выборов 2020 года. Сенат, выступающий в таких случаях в качестве судебной инстанции, дважды оправдал Трампа - имевшие там большинство республиканцы не поддержали обвинение.

Все это дает сейчас основания наблюдателям обвинить республиканцев в том, что формальный запуск процедуры импичмента в отношении Байдена - это политическая месть со стороны РП и попытка дискредитировать нынешнего хозяина Белого дома в разгар кампании по выборам президента США в ноябре 2024 года.

В чем состоят обвинения против Хантера Байдена, сына президента?

Обвинения, выдвигаемые республиканцами в Палате представителей, связаны с финансами семьи Байденов, в частности с сомнительными зарубежными сделками Хантера Байдена, младшего сына Джо Байдена. 53-летнего Хантера обвиняют в том, что он использовал связи своего отца - вице-президента США (с 2009 по 2017 годы) в администрации Барака Обамы - для ведения бизнеса и заключения сделок на Украине и в Китае.

Байден-младший, как утверждается, также вовремя не заплатил больше чем на 100 тысяч долларов подоходного налога в 2017 и 2018 годах. По этой причине, а также за возможное незаконное владение оружием в отношении Хантера уже ведутся расследования. В августе министр юстиции США Меррик Гарланд назначил прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса спецпрокурором с расширенными полномочиями по делу сына президента.

Хантер Байден (на фото справа) со своим отцом Джо Байденом и президентом Бараком Обамой на баскетбольном матче, январь 2010 года Фото: Alexis C. Glenn/abaca/picture alliance

14 сентября Вайс предъявил Хантеру Байдену обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием - якобы Хантер скрыл тот факт, что в момент его покупки был наркоманом. По закону в США это исключает возможность владения оружием.

Дипломированный юрист и бизнесмен с большим стажем, Байден-младший, в прошлом страдавший из-за проблем с употреблением наркотиков, давно является настоящим политическим бременем для своего отца. Судебные разбирательства против Хантера, скорее всего, будут сопровождать предвыборную кампанию Джо Байдена в следующем году. Республиканцы неоднократно представляли Байденов как семью преступников. Президент же в прошлом решительно отвергал атаки на себя и свою семью, называя их клеветнической кампанией.

Шансы добиться импичмента близки к нулю

Шансы на успех у инициативы республиканцев невелики. Во-первых, неизвестно, будет ли после проведения расследования действительно начата процедура отстранения Джо Байдена от власти. Во-вторых, неясно, будет ли Байден в итоге смещен со своего поста.

Для запуска процедуры импичмента необходимо большинство в Палате представителей. У республиканцы там сейчас незначительный перевес - 222 депутата из всех 435 членов нижней палаты парламента. Однако во фракции РП немало внутренних разногласий, и несколько умеренных республиканцев недавно выступили с критикой планов отстранения Байдена от власти.

Но даже если Палата представителей и добьется успеха, непосредственно решение об импичменте президента должна будет принимать верхняя палата Конгресса - Сенат. Там уже Демпартия, представителем которой является Байден, располагает незначительным большинством. Поэтому сценарий, согласно которому в конце концов президент будет признан виновным и отправлен в отставку, практически исключен - по крайней мере, на данный момент. Ведь за такое решение должны проголосовать две трети сенаторов.

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