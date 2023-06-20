  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Сын Байдена согласен признать вину в прокуратуре США

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Хантер Байден согласился признать себя виновным в неуплате более 100 тыс. долларов налогов. Кроме того, он солгал в федеральной анкете на хранение приобретенного оружия, не указав факт наркозависимости.

https://p.dw.com/p/4Srbk
Хантер Байден
Хантер Байден (фото из архива)Фото: Nicholas Kamm/AFP

Сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - достиг предварительной договоренности о признании вины по обвинениям в двух случаях неуплаты федеральных налогов. Это следует из судебных документов, представленных во вторник, 20 июня.

Хантер Байден согласился признать себя виновным в неуплате более 100 тыс. долларов (91 тыс. евро) налогов в 2017 и 2018 годах при ежегодном заработке в этот период в районе свыше 1,5 млн долларов (1,3 млн евро).

Кроме того, Байден-младший признался, что солгал в федеральной анкете на хранение приобретенного в 2018 году оружия, не указав факт наркозависимости.

Соглашение должен утвердить федеральный судья

Соглашение о признании вины между Хантером Байденом и прокуратурой США в его родном штате Делавэр еще должно быть утверждено федеральным судьей.

В этом случае прокуроры согласятся не преследовать его, но он должен будет выполнить определенные условия, чтобы обвинение было с него снято. Подобная сделка со следствием может в США применяться в случае ненасильственных правонарушений при наличии проблем с употреблением психоактивных веществ.

Проверка в отношении Байдена-младшего

Бывший президент США Дональд Трамп и его союзники в течение многих лет обвиняли Хантера Байдена в нарушениях, связанных с его деятельностью в Украине и Китае. Как полагают республиканцы, президент США Джо Байден знал об этой деятельности.

В 2020 году Байден-младший заявил, что федеральные прокуроры проводят проверку его налоговых документов. Джо Байден на тот момент сообщил, что не разговаривал со своим сыном о его иностранном бизнесе, и заверил, что министерство юстиции Соединенных Штатов будет сохранять независимость в любых расследованиях в отношении членов его семьи.

У Республиканской партии - большинство в Палате представителей Конгресса США. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В апреле Джо Байден объявил, что снова будет баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Смотрите также:

Зеленский, Трамп и дело Байдена

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Генпрокуратура Украины пересмотрит дела, связанные с семьей Джо Байдена

Генпрокуратура Украины пересмотрит дела, связанные с семьей Джо Байдена

В Киеве заявили о пересмотре дел нефтегазовой компании Burisma, связанной с семьей главного соперника Трампа на выборах Джо Байдена. Об этом просил Трамп в скандальном разговоре с Зеленским.
Политика4 октября 2019 г.02:49 мин.
external

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Судебное преследование Дональда Трампа - пример того, что правовой системе США требуется реформа, уверен американский адвокат Алан Дершовиц. В прошлом он был профессором права Гарвардского университета. Дершовиц считает также, что дело Трампа не должно слушаться в Нью-Йорке. Адвокат также критикует отложенную кабинетом Нетаньяху судебную реформу, однако считает вопрос внутренним делом Израиля.
Политика8 мая 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дмитрий Муратов во время выступления на Global Media Forum в Бонне, 20 июня 2023 года

Дмитрий Муратов: Спасти заключенных, не дать закрыть YouTube

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный спикер Госдумы России Вячеслав Володин бросается в воду, чтобы вернуть уплывающего от него поросенка Петра - символа желания россиян эмигрировать.

Володин vs. поросенок Петр: вернуться или валить из России?

Володин vs. поросенок Петр: вернуться или валить из России?

Политика11 ч. назад
Зал заседаний ПАСЕ

ПАСЕ выступила в защиту прав белорусов, выехавших в Европу

ПАСЕ выступила в защиту прав белорусов, выехавших в Европу

Политика4 ч. назад
Паспорт вакцинации в Германии

Post-Vac-синдром после прививки от ковида: что мы знаем?

Post-Vac-синдром после прививки от ковида: что мы знаем?

Здоровье21 ч. назад
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с Москвой

Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с Москвой

Политика19 июня 2023 г.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

День 481-й войны: Украину пока не пригласят в НАТО

День 481-й войны: Украину пока не пригласят в НАТО

Конфликты19 июня 2023 г.
Проект производственного комплекса Intel по выпуску чипов в Магдебурге

Intel начинает в Германии гигантский проект на 30 млрд евро

Intel начинает в Германии гигантский проект на 30 млрд евро

Экономика и бизнес19 июня 2023 г.
На главную страницу