  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаСША

Байден принял меры по сдерживанию разведдеятельности Китая

Ольга Лебедева
38 мин. назад

Госсекретарь США подтвердил, что Китай разместил на Кубе базу для сбора разведданных о Соединенных Штатах. По словам Блинкена, Пекин пытался разместить такие базы и в других странах.

https://p.dw.com/p/4SUwj
Посольство США на Кубе
Посольство США на КубеФото: Alexandre Meneghini/REUTERS

Новые обвинения в адрес Китая, касающиеся усилий его разведслужб по сбору информации через третьи страны, расширяет список конфликтных тем между Вашингтоном и Пекином, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В понедельник, 12 июня, он указал, что Китай уже некоторое время использует расположенную к югу от Флориды Кубу для сбора данных о Соединенных Штатах, подтвердив тем самым соответствующую информацию СМИ.

Блинкен сообщил, что после вступления в должность президента США Джо Байдена в начале 2021 года его администрация была проинформирована об усилиях Пекина по расширению логистической базы по всему миру для сбора разведданных в военных целях. При этом в 2019 году Китай "провел модернизацию своих учреждений по сбору разведданных на Кубе", указал он. По словам госсекретаря, администрация Байдена пришла к выводу, что, несмотря на некоторые усилия предыдущей администрации, не было принято достаточных мер против действий КНР, поэтому нынешний президент поручил начать более прямое противодействие.

С тех пор были предприняты некоторые шаги, о которых не сообщалось официально и которые принесли результаты, отметил далее Блинкен, не пожелав вдаваться в детали. Он также указал, что Вашингтон контактировал с правительствами стран, которые рассматривали возможность разместить на своей территории базы китайских разведслужб. "Наши эксперты считают, что наши дипломатические усилия замедлили эти попытки КНР", - заявил он.

СМИ о шпионаже китайских спецслужб на Кубе

Ранее The Wall Street Journal, Politico и другие издания со ссылкой на источники в администрации США сообщили о существовании базы на Кубе, с которой спецслужбы КНР осуществляют сбор данных о США. Как отмечает WSJ, на Кубе из-за ее близости к американскому побережью Китай имеет возможность перехватывать электронную коммуникацию в некоторых регионах Соединенных Штатов, а также следить за движением американских судов.

10 июня представитель администрации США указал, что база была создана еще до занятия постов членами нынешней администрации, речь шла о постоянной проблеме и Вашингтон предпринимает усилия для ее решения. По словам американского чиновника, к январю 2021 года на Кубе уже действовали "объекты КНР по сбору развединформации". "КНР на самом деле провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году. Это хорошо задокументировано в разведданных", - добавил он.

Блинкен может посетить КНР в ближайшие дни

По неподтвержденным данным СМИ, Энтони Блинкен собирается посетить Китай на текущей неделе. Почти наверняка он будет обсуждать проблему китайской разведдеятельности с официальными лицами КНР, отмечает Politico. Блинкен пока не подтверждал планы о поездке в Пекин.

Смотрите также:

Почему Китай не осуждает Россию за войну в Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Погуглить уйгуров": ресторатор в США реагирует на репрессии против уйгуров в Китае (02.02.2022)

"Погуглить уйгуров": ресторатор в США реагирует на репрессии против уйгуров в Китае (02.02.2022)

Бизнесмен в Лос-Анджелесе превратил свой ресторан в акт протеста. Владелец заведения носит на работе черную футболку с надписью "Google Uyghurs" (погугли "уйгуры"), чтобы тем самым привлечь внимание к судьбе своего отца, исчезнувшего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая три года назад.
Общество2 февраля 2022 г.02:19 мин.
external

Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

Параллельно войне в Украине серьезно ужесточилась споры между Китаем и США по поводу Тайваня. Во вторник, несмотря на категоричное заявление об «игре с огнем» председателя КНР Си Цзньпина, на остров все же отправилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Отвлечет ли конфликт США с Китаем Вашингтон от войны в Украине? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика2 августа 2022 г.29:47 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Шольц, Дуда, Макрон

Шольц: Путин должен немедленно прекратить войну в Украине

Политика11 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: на ветке березы сидит мужчина в шапке-ушанке, лаптях, брюках, рубашке и галстуке. В одной руке у него - пила, он пилит ветку на которой сидит. В другой - табличка с надписью "День России".

День России, или Почему 12 июня - грустный праздник

День России, или Почему 12 июня - грустный праздник

Общество18 ч. назад
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Прощание с итальянским "кавальере"

Сильвио Берлускони. Прощание с итальянским "кавальере"

Общество22 ч. назад
Лилия Чанышева

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Права человека7 ч. назад
Мужчина поднимает руку на женщину

Насилие против женщин в Германии. Что говорит статистика?

Насилие против женщин в Германии. Что говорит статистика?

Общество16 ч. назад
Сара Вагенкнехт выступает под лозунгом "Дипломатия вместо поставок оружия"

Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?

Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?

Политика17 ч. назад
После прорыва дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище начал стремительно падать

Юг Украины после прорыва Каховской плотины. Где брать воду?

Юг Украины после прорыва Каховской плотины. Где брать воду?

Конфликты18 ч. назад
На главную страницу