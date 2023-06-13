Байден принял меры по сдерживанию разведдеятельности Китая

Госсекретарь США подтвердил, что Китай разместил на Кубе базу для сбора разведданных о Соединенных Штатах. По словам Блинкена, Пекин пытался разместить такие базы и в других странах.

Новые обвинения в адрес Китая, касающиеся усилий его разведслужб по сбору информации через третьи страны, расширяет список конфликтных тем между Вашингтоном и Пекином, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В понедельник, 12 июня, он указал, что Китай уже некоторое время использует расположенную к югу от Флориды Кубу для сбора данных о Соединенных Штатах, подтвердив тем самым соответствующую информацию СМИ.

Блинкен сообщил, что после вступления в должность президента США Джо Байдена в начале 2021 года его администрация была проинформирована об усилиях Пекина по расширению логистической базы по всему миру для сбора разведданных в военных целях. При этом в 2019 году Китай "провел модернизацию своих учреждений по сбору разведданных на Кубе", указал он. По словам госсекретаря, администрация Байдена пришла к выводу, что, несмотря на некоторые усилия предыдущей администрации, не было принято достаточных мер против действий КНР, поэтому нынешний президент поручил начать более прямое противодействие.

С тех пор были предприняты некоторые шаги, о которых не сообщалось официально и которые принесли результаты, отметил далее Блинкен, не пожелав вдаваться в детали. Он также указал, что Вашингтон контактировал с правительствами стран, которые рассматривали возможность разместить на своей территории базы китайских разведслужб. "Наши эксперты считают, что наши дипломатические усилия замедлили эти попытки КНР", - заявил он.

СМИ о шпионаже китайских спецслужб на Кубе

Ранее The Wall Street Journal, Politico и другие издания со ссылкой на источники в администрации США сообщили о существовании базы на Кубе, с которой спецслужбы КНР осуществляют сбор данных о США. Как отмечает WSJ, на Кубе из-за ее близости к американскому побережью Китай имеет возможность перехватывать электронную коммуникацию в некоторых регионах Соединенных Штатов, а также следить за движением американских судов.

10 июня представитель администрации США указал, что база была создана еще до занятия постов членами нынешней администрации, речь шла о постоянной проблеме и Вашингтон предпринимает усилия для ее решения. По словам американского чиновника, к январю 2021 года на Кубе уже действовали "объекты КНР по сбору развединформации". "КНР на самом деле провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году. Это хорошо задокументировано в разведданных", - добавил он.

Блинкен может посетить КНР в ближайшие дни

По неподтвержденным данным СМИ, Энтони Блинкен собирается посетить Китай на текущей неделе. Почти наверняка он будет обсуждать проблему китайской разведдеятельности с официальными лицами КНР, отмечает Politico. Блинкен пока не подтверждал планы о поездке в Пекин.

Смотрите также: