  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаСША

Президент США подписал законопроект о потолке госдолга

Ольга Лебедева
14 мин. назад

Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета, поблагодарив Конгресс за достижение компромисса и заявив о спасении страны от экономического коллапса в последнюю минуту.

https://p.dw.com/p/4SAK6
Речь президента США Джо Байдена из Овального кабинета
Речь Джо Байдена из Овального кабинетаФото: Jim Watson/AFP/Getty Images

Соединенным Штатам удалось в последний момент предотвратить грозивший стране дефолт. В субботу, 3 июня, президент США Джо Байден подписал законопроект по потолку госдолга, который ранее после длительных дискуссий был одобрен Конгрессом. Перед этим глава Белого дома обратился к нации и подчеркнул важность соглашения между демократами и республиканцами. По его словам, достигнутый компромисс практически в последнюю минуту спас страну от "экономического коллапса".

"Ничто не было бы более безответственным, ничто не могло бы иметь столь катастрофические последствия", - заявил Байден в своей речи в Овальном кабинете Белого дома. Он отметил, что препятствия к достижению договоренности "не могли быть еще выше". "Никто не получил всего, что хотел, но американцы получили то, что им необходимо", - указал Байден, подчеркнув сложность достижения консенсуса.

Согласно сложившейся традиции, президенты произносят речи в Овальном кабинете только в случае чрезвычайной опасности для страны или по другим важным поводам. После подписания Байденом законопроекта Белый дом поблагодарил лидеров демократов и республиканцев в Конгресса "за их партнерство".

Дефолт мог наступить 5 июня

1 июня Палата представителей, а затем и Сенат одобрили законопроект по потолку госдолга. Для его принятия в верхней палате Конгресса требовалось 60 голосов сенаторов из 100. "За" проголосовали 63 сенатора. Законопроект должен был вступить в силу до 5 июня, поскольку в этот день Минфин исчерпал бы имеющиеся ресурсы для выполнения обязательств и наступил бы дефолт.

Помимо приостановления действия лимита до 1 января 2025 года, соглашение ограничит бюджетные расходы США на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией ковида, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые проекты в сфере энергетики.

Текущий уровень госдолга в размере 31,4 трлн  долларов был превышен в январе. Байден и демократы призывали Конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов. Компромисс был достигнут в ходе напряженных переговоров.

Смотрите также:

США: финансовый кризис откладывается?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как левые в США вооружают "уязвимые" группы населения

Как левые в США вооружают "уязвимые" группы населения

Социалистическая стрелковая ассоциация отвечает на проблему насилия с применением оружия в США вооружением "уязвимых групп населения" - в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, чернокожих и женщин. Обучая владению огнестрельным оружием, они надеются отбить монополию у правых. Репортаж DW.
Общество26 мая 2023 г.02:59 мин.
external

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Судебное преследование Дональда Трампа - пример того, что правовой системе США требуется реформа, уверен американский адвокат Алан Дершовиц. В прошлом он был профессором права Гарвардского университета. Дершовиц считает также, что дело Трампа не должно слушаться в Нью-Йорке. Адвокат также критикует отложенную кабинетом Нетаньяху судебную реформу, однако считает вопрос внутренним делом Израиля.
Политика8 мая 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спасатели разбирают завалы в пригороде Днепра

Власти: Свыше 20 пострадавших при ударе РФ около Днепра

Конфликты23 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Таццяна Хоміч са здымкам Марыі Калеснікавай

1000 дзён за кратамі: што вядома пра Марыю Калеснікаву

1000 дзён за кратамі: што вядома пра Марыю Калеснікаву

Права человека4 ч. назад
Семья из Ирака получила немецкие паспорта

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Политика3 ч. назад
Ветропарк и солнечная электростанция в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

Экономика и бизнес3 ч. назад
Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество3 июня 2023 г.
Карикатура - кенгуру стоит перед закрытой дверью колонии №6 и "говорит": "Пустите к Навальному, сатрапы!"

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Политика2 июня 2023 г.
Президент России Владимир Путин

Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

Политика2 июня 2023 г.
На главную страницу