Президент США подписал законопроект о потолке госдолга

Джо Байден обратился к нации из Овального кабинета, поблагодарив Конгресс за достижение компромисса и заявив о спасении страны от экономического коллапса в последнюю минуту.

Соединенным Штатам удалось в последний момент предотвратить грозивший стране дефолт. В субботу, 3 июня, президент США Джо Байден подписал законопроект по потолку госдолга, который ранее после длительных дискуссий был одобрен Конгрессом. Перед этим глава Белого дома обратился к нации и подчеркнул важность соглашения между демократами и республиканцами. По его словам, достигнутый компромисс практически в последнюю минуту спас страну от "экономического коллапса".

"Ничто не было бы более безответственным, ничто не могло бы иметь столь катастрофические последствия", - заявил Байден в своей речи в Овальном кабинете Белого дома. Он отметил, что препятствия к достижению договоренности "не могли быть еще выше". "Никто не получил всего, что хотел, но американцы получили то, что им необходимо", - указал Байден, подчеркнув сложность достижения консенсуса.

Согласно сложившейся традиции, президенты произносят речи в Овальном кабинете только в случае чрезвычайной опасности для страны или по другим важным поводам. После подписания Байденом законопроекта Белый дом поблагодарил лидеров демократов и республиканцев в Конгресса "за их партнерство".

Дефолт мог наступить 5 июня

1 июня Палата представителей, а затем и Сенат одобрили законопроект по потолку госдолга. Для его принятия в верхней палате Конгресса требовалось 60 голосов сенаторов из 100. "За" проголосовали 63 сенатора. Законопроект должен был вступить в силу до 5 июня, поскольку в этот день Минфин исчерпал бы имеющиеся ресурсы для выполнения обязательств и наступил бы дефолт.

Помимо приостановления действия лимита до 1 января 2025 года, соглашение ограничит бюджетные расходы США на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией ковида, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые проекты в сфере энергетики.

Текущий уровень госдолга в размере 31,4 трлн долларов был превышен в январе. Байден и демократы призывали Конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов. Компромисс был достигнут в ходе напряженных переговоров.

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