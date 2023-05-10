В США переговоры о повышении лимита госдолга зашли в тупик

Соединенные Штаты могут столкнуться с угрозой дефолта уже через три недели. Это чревато глубоким финансовым кризисом не только в США, но и во всем мире.

За три недели до возможного дефолта США, демократы и республиканцы по-прежнему не могут достичь договоренности о повышении лимита государственного долга. "Есть много политики и возни, и это еще продлится какое-то время. Но ответственные лица берутся за дело. Все участники встречи поняли риски дефолта", - заявил президент США Джо Байден после очередного раунда переговоров вечером во вторник, 9 мая.

Со своей стороны спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти констатировал отсутствие какого бы то ни было прогресса. "Я не увидел никаких подвижек", - сказал он журналистом после часовых переговоров с Байденом. Следующий раунд переговоров запланирован на 12 мая.

Радикальные различия в позициях сторон

Джо Байден призывает Конгресс повысить установленный самими конгрессменами лимит госдолга без всяких условий. В то же время Маккарти предупредил, что Палата представителей не поддержит никакого соглашения, которое не предусматривает радикального сокращения расходов с целью взять под контроль растущий бюджетный дефицит. Республиканцы имеют в нижней палате Конгресса лишь незначительное большинство.

Байден требует от республиканцев не использовать угрозу дефолта в качестве рычага для оказания давления. Одновременно он не исключил, что может воспользоваться 14-й поправкой к конституции, позволяющей увеличить лимит госдолга в обход Конгресса. По словам Байдена, это приведет к юридическому конфликту, но он все же рассматривает такую опцию.

Дефолт США стал бы беспрецедентным явлением, способным вызвать мировой финансовый кризис. В настоящее время лимит госдолга в США составляет 31,4 трлн долларов (28,6 трлн евро). Он уже исчерпан, поэтому министерство финансов вынуждено использовать резервы капитала для оплаты своих счетов.

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