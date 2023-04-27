В Конгрессе США принят законопроект о повышении госдолга

Палата представителей Конгресса США приняла выдвинутый республиканцами законопроект о дальнейшем повышении потолка госдолга. Документ был одобрен вечером в среду, 26 апреля, с минимальным перевесом в два голоса. Законопроект предусматривает повышение лимита государственной задолженности еще на 1,5 трлн долларов, но лишь при условии значительного сокращения госрасходов. В настоящее время лимит госдолга в США составляет 31,4 трлн долларов.

Теперь документ переходит на рассмотрение в Сенат. Здесь большинство имеют демократы, поэтому у законопроекта нет никаких шансов на успех. Президент США Джо Байден также предупредил, что в случае необходимости наложит на него вето.

Тактический ход республиканцев

На этом фоне эксперты расценивают голосование в Палате представителей лишь как тактический ход республиканцев с целью принудить Байдена к сокращению расходов, с которыми они не согласны. Речь идет о ключевых пунктах повестки Байдена, в том числе об инвестициях в защиту климата.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в качестве рычага давления на Байдена использует угрозу дефолта в США. Он произойдет в том случае, если лимит госдолга не будет повышен до тех пор, пока у американской администрации не иссякнут деньги.

По оценкам независимого бюро по бюджету Конгресса США, дефолт может случиться уже в период с июля по сентябрь. Эксперты прогнозируют тяжелые последствия для экономики США и всего мира в случае дефолта.

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