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Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти
Джо Байден и Кевин МаккартиФото: Drew Angerer/Getty Images
ПолитикаСША

Байден и Маккарти утвердили соглашение о госдолге США

Анатолий Арни
34 мин. назад

Президент США и спикер Палаты представителей Конгресса договорились на время повысить лимит госдолга страны. Глава Белого дома призвал обе палаты законодательного органа одобрить соглашение.

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Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти договорились об окончательном варианте соглашения о повышении потолка государственного долга страны. Оба политика сообщили об этом в ночь на понедельник, 29 мая. По данным агентства Reuters, документ до 1 января 2025 года повысит верхний лимит госдолга, который на данный момент держится на значении около 31,4 трлн долларов (28,6 трлн евро).

Согласно заявлению американского лидера, в окончательном тексте документа на 99 страниц будут учтены его "приоритеты и достижения", отклонены требования снизить поддержку ветеранов, пожилых людей и малообеспеченных семей, а также будет поддержана инициатива по списанию долгов, образовавшихся по "студенческим кредитам", продвигаемая Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис. "Эта сделка - хорошая новость для американского народа", - заявил глава Белого дома после переговоров, продолжавшихся все выходные.

По словам Маккарти, расходы в бюджете Соединенных Штатов все же сократятся - как в общем плане, так и конкретно в сферах, не касающихся обороны страны. Маккарти отмечает, что это первый случай за несколько последних повышений потолка госдолга, при котором стороны договорились сократить дефицит бюджета. Кроме того, документ определит дополнительные требования для программ продовольственной помощи малоимущим американцам - в частности, к ним появятся дополнительные требования о работе.

Маккарти и Байден не ожидают, что документ будет принят единогласно

Для того, чтобы соглашение начало действовать, документ должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США - причем это должно произойти до 5 июня, когда министерство финансов страны, предположительно, может объявить о нехватке денег для выполнения своих обязательств перед инвесторами. При этом споры о повышении потолка госдолга велись в Палате предствителей Конгресса несколько недель, хотя министр финансов Джаннет Йеллен рекомендовала сделать это еще в январе.

Против принятия документа выступает как часть бескомпромиссных республиканцев, так и некоторые прогрессивные демократы. Тем не менее, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл приветствовал соглашение и призвал принять его без лишних задержек. Маккарти также считает, что более 95 процентов республиканцев в Палате представителей положительно оценивают договоренности.

С настоятельным призывом принять документ обратился к представителям палат и Байден. По словам президента, он ожидает, что Маккарти наберет необходимое число голосов для принятия документа на рассмотрении, которое ожидается в нижней палате Конгресса 31 мая.

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