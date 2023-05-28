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Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти
Джо Байден и Кевин МаккартиФото: Drew Angerer/Getty Images
ПолитикаСША

Байден и Маккарти договорились о потолке госдолга США

Анатолий Арни
26 мин. назад

Президент США и спикер Палаты представителей Конгресса пришли к компромиссу по госдолгу. Договоренность позволит избежать дефолта, отметил Белый дом.

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Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти смогли достичь "принципиального соглашения по бюджету" страны. Об этом в ночь на воскресенье, 28 мая, глава государства сообщил на своей страничке в Twitter.

Американский лидер написал, что соглашение "представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят", не указав подробностей. При этом, по словам Байдена, договоренность защищает его "ключевые приоритеты и законодательные достижения демократов в Конгрессе". Соглашение позволит "избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом", указал глава Белого дома.

Маккарти в свою очередь заявил, что впереди "еще много работы". В то же время спикер нижней палаты Конгресса назвал соглашение "достойным американского народа".

Многомесячные споры о повышении потолка госдолга

Споры о повышении лимита государственного долга США велись между республиканцами и демократами на протяжении нескольких месяцев. Байден настаивал на повышении потолка, который устанавливают конгрессмены, а республиканцы требовали сокращения расходов и ужесточения подхода к социальной поддержке граждан.

При этом соглашение еще должно быть одобрено обеими сторонами и вступить в силу до 5 июня - дня, когда Соединенные Штаты, по словам министра финансов страны Джанет Йеллен, столкнулись бы с техническим дефолтом.

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