Байден и Маккарти договорились о потолке госдолга США
Анатолий Арни
26 мин. назад
Президент США и спикер Палаты представителей Конгресса пришли к компромиссу по госдолгу. Договоренность позволит избежать дефолта, отметил Белый дом.
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Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти смогли достичь "принципиального соглашения по бюджету" страны. Об этом в ночь на воскресенье, 28 мая, глава государства сообщил на своей страничке в Twitter.
Американский лидер написал, что соглашение "представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят", не указав подробностей. При этом, по словам Байдена, договоренность защищает его "ключевые приоритеты и законодательные достижения демократов в Конгрессе". Соглашение позволит "избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом", указал глава Белого дома.
Маккарти в свою очередь заявил, что впереди "еще много работы". В то же время спикер нижней палаты Конгресса назвал соглашение "достойным американского народа".
Многомесячные споры о повышении потолка госдолга
Споры о повышении лимита государственного долга США велись между республиканцами и демократами на протяжении нескольких месяцев. Байден настаивал на повышении потолка, который устанавливают конгрессмены, а республиканцы требовали сокращения расходов и ужесточения подхода к социальной поддержке граждан.
При этом соглашение еще должно быть одобрено обеими сторонами и вступить в силу до 5 июня - дня, когда Соединенные Штаты, по словам министра финансов страны Джанет Йеллен, столкнулись бы с техническим дефолтом.