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Джанет Йеллен в Дакаре - министр финансов в январе отправилась в тур по регионуФото: Ngouda Dione/REUTERS
ПолитикаСША

Министр финансов США: Потолок госдолга нужно повысить

Анатолий Арни
21 мин. назад

США могут столкнуться с рецессией, если правительство не повысит потолок внешнего долга, указала глава Минфина США Джанет Йеллен.

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Министр финансов США Джанет Йеллен обеспокоена ситуацией с госдолгом страны, которая уже в ближайшем будущем может привести к дефолту. Об этом она заявила в комментарии изданию Axios в субботу, 28 января.

По словам чиновницы, американцы могут столкнуться с нарастающей рецессией, если Конгресс не поднимет допустимый потолок внешнего долга страны до начала осени. В этом случае государству потребовалось бы сокращать ряд расходов, "чтобы соответствовать налоговым поступлениям". Но такие меры могут привести к "психологическим последствиям" для граждан, указала Йеллен - есть риск того, что они из страха снизят свои обычные траты, что может еще больше повлиять на экономику и углубить рецессию. "Это было бы разрушительно. Это катастрофа", - указала глава Минфина.

При этом Йеллен поддерживает санкционную политику США в отношении Кремля - ранее она сравнивала вводимые против Москвы санкции за ведение войны против Украины с мерами, которые во время Второй мировой войны Франклин Рузвельт вводил против нацистов.

Йеллен обращается к республиканцам

Прогноз Йеллен, который Axios называет мрачным, - один из шагов в стремлении администрации президента США Джо Байдена найти способы давления на представителей Республиканской партии в Конгрессе, указывает издание. "Слоны" по итогам ноябрьских промежуточных выборов стали составлять большинство в Палате представителей.

Переход большинства к республиканцам привел к ряду сложностей в деятельности Конгресса - к примеру, Палата представителей лишь с 15-го раза выбрала нового спикера среди республиканцев, после того как от этой должности отказалась демократка Нэнси Пелоси.

Кроме того, получив большинство в Палате представителей, представители Республиканской партии объявили о намерении провести расследование коммерческих связей Джо Байдена и членов его семьи.

Республиканцы критикуют количество помощи Киеву

В середине ноября член Палаты представителей от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин и группа ее однопартийцев в законодательном органе представили привилегированную резолюцию, которая призывает проконтролировать средства, выделяемые Конгрессом США для помощи Украине. Лидер республиканцев Кевин Маккарти при этом заявлял, что поддерживает помощь Вашингтона Киеву, но выступает за усиление надзора.

Однако, несмотря на эти инициативы, в конце 2022 года Джо Байден подписал закон о госбюджете США на 2023 год, предусматривающий выделение Украине помощи в объеме 45 млрд долларов. Эта сумма была даже выше той, которую Байден изначально запросил у Конгресса.

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