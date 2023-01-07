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Кевин Маккарти с молотком спикера палаты
Фото: Evelyn Hockstein/REUTERS
ПолитикаСША

Спикером Палаты представителей в США избран Кевин Маккарти

Сергей Ромашенко
34 мин. назад

Республиканцу Маккарти удалось выиграть голосование лишь с 15-й попытки. Избранию Кевина Маккарти на пост спикера долгое время препятствовал внутрипартийный бунт у республиканцев.

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Республиканец Кевин Маккарти после продолжавшихся несколько дней ожесточенных внутрипартийных баталий стал новым председателем йПалаты представителей Конгресса США. 57-летний Маккарти был избран на этот пост в ночь на субботу, 7 января, лишь с 15-й попытки. До этого республиканцу никак не удавалось набрать необходимого большинства из-за отказа в поддержке со стороны целого ряда соратников по партии.

Кевин Маккарти стал теперь третьим по значению лидером в политической иерархии США после президента и вице-президента. Он сменяет на посту спикера демократку Нэнси Пелоси. Внутрипартийный бунт у республиканцев на протяжении нескольких дней парализовал работу Палаты, погрузив ее в состояние хаоса.

Внутрипартийный бунт у республиканцев

После промежуточных выборов в ноябре Конгресс США впервые собрался в новом составе 3 января. Республиканцы получили контроль в Палате представителей, в то время как в Сенате незначительное большинство сохраняют демократы во главе с президентом США Джо Байденом. Палата представителей должна была избрать нового председателя еще 3 января.

Обычно избрание спикера нижней палаты Конгресса - простая формальность. Однако целый ряд представителей правого крыла Республиканской партии отказались поддержать своего однопартийца Кевина Маккарти. Из-за крайне незначительного перевеса республиканцев в Палате представителей Маккарти поэтому много раз не удавалось набрать необходимого количества голосов.

Для республиканцев это стало унижением исторического масштаба. Столь много попыток избрания спикера Палаты представителей не предпринималось с 19-го века. Больше туров голосования в последний раз потребовалось в 1859-1860 годах, когда республиканец Уильям Пеннингтон был избран лишь с 44-й попытки.

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