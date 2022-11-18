В Конгрессе США представили резолюцию о финансах для Киева

Группа республиканцев в Палате представителей обнародовала резолюцию с призывом проконтролировать средства, выделяемые Конгрессом США для помощи Украине.

Член Палаты представителей от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин и группа ее законодателей-однопартийцев представили привилегированную резолюцию, которая призывает проконтролировать средства, выделяемые Конгрессом США для помощи Украине. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило издание The Hill.

Администрация президента США Джо Байдена предоставила Киеву более 20 млрд долларов (19,28 млрд евро) в виде военной помощи, а также около 10 млрд долларов (9,64 млрд евро) в виде гуманитарной помощи и около 13 млрд долларов (12,53 млрд евро) в качестве экономической помощи.

Президент Байден призвал Конгресс выделить 37,7 млрд долларов (36,3 млрд евро) в качестве допфинансирования для Украины.

Привилегированная резолюция

Привилегированная резолюция означает, что она будет передана в профильный комитет, где у его членов будет 14 рабочих дней, чтобы либо отклонить ее, либо одобрить для голосования на заседании Палаты представителей. Если законопроект не будет рассмотрен в комитете в течение этого срока, Марджори Тейлор Грин может добиться, чтобы по нему в обязательном порядке проголосовали на заседании палаты.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния) ранее заявил, что поддерживает помощь США Украине, но выступает за усиление надзора.

В число соавторов законопроекта входят представители Республиканской партии - член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида), Феликс Мур (республиканец от штата Алабама), Эндрю Клайд (республиканец от штата Джорджия), Томас Масси (республиканец от штата Кентукки). На пресс-конференции также присутствовал Кори Миллс, от 7-го избирательного округа штата Флорида.

Контроль над Палатой представителей и Сенатом - у республиканцев

Законодатели в Палате представителей и Сенате по обе стороны партийной линии, поддерживающие продолжение помощи США Украине, говорят, что представившие резолюцию коллеги являются частью меньшинства.

Контроль над нижней палатой Конгресса переходит к республиканцам по итогам состоявшихся 8 ноября в США промежуточных выборов. После этого республиканцы запустили расследование деятельности американского президента-демократа Джо Байдена, сообщил конгрессмен Джеймс Комер (республиканец, от штата Кентукки).

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