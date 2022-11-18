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Президент США Джозеф БайденФото: Anna Moneymaker/Getty Images
ПолитикаСША

Республиканцы объявили о расследовании в отношении Байдена

Анна Неверова
1 ч. назад

Расследование связано с коммерческой деятельностью сына президента США, Хантера Байдена. Республиканцы намерены проверить полученные ими банковские отчеты и сведения информаторов.

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Республиканцы, получающие большинство в Палате представителей США, сделают расследование деловых связей президента Джозефа Байдена и членов его семьи главным приоритетом в сфере надзора в рамках работы Конгресса нового созыва. Об этом заявил в четверг, 17 ноября, конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер, который, как ожидается, возглавит комитет по надзору и реформе.

По словам республиканца, расследование предполагает проверку двух отчетов, полученных от крупных банков, и заявлений информаторов, указывающих на связь между деятельностью президента США и коммерческими делами его 52-летнего сына-бизнесмена Хантера Байдена.

"Комитет даст оценку взаимоотношениям Джо Байдена и иностранных партнеров его семьи, а также установит, является ли он скомпрометированным или находящимся в зависимости от иностранных средств и влияния президентом", - сказал Комер. Белый дом в ответ на это заявление обвинил республиканцев в "политически мотивированных нападках, основанных на давно развенчанных теориях заговора".

Трамп и союзники обвиняли сына Байдена в нарушениях

Бывший президент США Дональд Трамп и его союзники в течение многих лет обвиняли Хантера Байдена в нарушениях, связанных с его деятельностью в Украине и Китае. Как полагают республиканцы, президент США знал об этой деятельности.

В 2020 году Байден-младший заявил, что федеральные прокуроры проводят проверку его налоговых документов, хотя и не предъявили ему каких-либо обвинений. Джо Байден сообщил, что не разговаривал со своим сыном о его иностранном бизнесе, и заверил, что министерство юстиции Соединенных Штатов будет сохранять независимость в любых расследованиях в отношении членов его семьи.

Как отмечает агентство Reuters, расследование, инициированное республиканцами, вероятно, перекликается с обвинениями, которые демократы выдвинули против Дональда Трампа, расследуя деловые связи экс-президента США и его семьи.

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