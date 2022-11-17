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Члены Палаты представителей США у Капитолия в ВашингтонеФото: Leah Millis/REUTERS
ПолитикаСША

Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей США

Жан Рофе
2 ч. назад

Согласно прогнозам американских СМИ, Республиканская партия набирает необходимые 218 мест для получения большинства в нижней палате Конгресса.

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Республиканская партия США обеспечивает себе контроль над Палатой представителей Конгресса, набрав минимально необходимое для этого большинство, свидетельствуют прогнозы американских СМИ, опубликованные в среду, 16 ноября.

По данным телеканала CNN, по итогам промежуточных выборов республиканцы получают необходимые для контроля над Палатой представителей 218 мест из 435. У Демократической партии, которая до сих пор контролировала нижнюю палату Конгресса, - 210 мест. Нераспределенными на момент публикации остаются еще семь мест.

При этом, как передает телекомпания NBC, республиканцы закрепляют за собой 221 место в Палате представителей, тогда как у демократов - 214 мест.

Маккарти может сменить Пелоси на посту спикера Палаты представителей

Победа Республиканской партии в Палате представителей положит конец второму сроку пребывания демократа Нэнси Пелоси на посту спикера нижней палаты Конгресса. Новым спикером, как ожидается, может стать лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.

Маккарти приветствовал новости о получении республиканцами большинства в Палате представителей. "Американцы готовы к новому направлению, и республиканцы Палаты представителей готовы его обеспечить", - написал он в Twitter.

Байден поздравил Маккарти с победой республиканцев

Президент США Джо Байден поздравил Кевина Маккарти с получением его партией большинства в Палате представителей, заявив, что "готов работать с республиканцами Палаты представителей над достижением результатов во благо" простых американцев.

"Американцы хотят, чтобы мы действовали для них. Они хотят, чтобы мы сосредоточились на проблемах, которые важны для них, и на том, чтобы сделать их жизнь лучше. И я буду работать с любым - республиканцем или демократом, - кто захочет работать со мной, чтобы добиться для них результатов", - говорится в заявлении главы Белого дома.

Однопартийцы демократа Байдена ранее смогли сохранить большинство в Сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев. В штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур, который определит итоговое положение обеих партий. При равном распределении в 100-местной верхней палате Конгресса решающим становится голос вице-президента, демократа Камалы Харрис.

Промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

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