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Кэтрин Кортез Масто
Кэтрин Кортез МастоФото: Anna Moneymaker/Getty Images
ПолитикаСША

СМИ: Демократы сохраняют контроль над Сенатом Конгресса США

Екатерина Венкина
25 мин. назад

Действующий сенатор от Демпартии побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, передают NBC и Edison Research. Победа гарантирует контроль демократов над Сенатом Конгресса США.

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Действующий сенатор от Демократической партии Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада. Об этом говорят прогнозы социологической службы Edison Research, а также телекомпании NBC, обнародованные в субботу, 12 ноября. Победа гарантирует контроль демократов над 100-местным Сенатом Конгресса США, у них - 50 мест. При равном распределении решающим становится голос вице-президента, демократа Камалы Харрис.

Масто одерживает верх над республиканским кандидатом Адамом Лаксалтом, бывшим генеральным прокурором штата Невада, которого поддерживал экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее экс-астронавт, демократ Марк Келли сохранил место в Сенате от Аризоны, его соратник по партии Адриан Фонтес занял пост госсекретаря штата.

Промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

В штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

В Палате представителей Конгресса США республиканцы, по оценкам аналитиков, будут иметь свыше 220 голосов. Для простого большинства там достаточно 218. В целом Демократической партия президента Джо Байдена продемонстрировала лучший результат, чем предсказывали аналитики.

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