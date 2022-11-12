Губернатором штата Невада избран республиканец Ломбардо

Республиканец, 60-летний Джо Ломбардо, бывший сотрудник полиции и шериф Лас-Вегаса, кандидатуру которого поддержал экс-президент США Дональд Трамп, избран губернатором штата Невада. Об этом в субботу, 12 ноября, передало агентство AP.

Ломбардо одержал верх над занимавшим пост губернатора Невады в течение одного срока демократом Стивом Сисолаком. "Похоже, нам не хватит примерно одного процентного пункта для победы. Именно поэтому я связался с шерифом, чтобы пожелать ему успеха", - говорится в заявлении Сисолака.

Ломбардо начал работать полицейским в Лас-Вегасе в 1988 году и два срока был шерифом округа Кларк. Он признавал обоснованность критики относительно роста преступности в штате, однако возлагал ответственность за это на демократов, а также увязывал тенденцию с нехваткой финансирования правоохранительных органов.

Подсчет голосов в Неваде в этом году затянулся

В ходе предвыборной кампании политик несколько раз дистанцировался от Трампа, а также никогда не высказывал утверждений, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы.

Подсчет голосов в Неваде в этом году затянулся. Это связано с тем, что в 2020 году штат значительно расширил систему голосования по почте, в рамках которой бюллетень теперь направляется каждому зарегистрированному избирателю.

В этом году почти 15% голосов избирателей в Неваде были зарегистрированы лишь на следующие сутки после выборов, и штату потребовались три дня, чтобы подсчитать 100% бюллетеней. Кроме того, на избирательных участках в Неваде на момент закрытия выстроились длинные очереди, что также не позволило сразу огласить данные с мест.

Итоги промежуточных выборов в штатах Аризона и Невада являются ключевыми для установления контроля над Сенатом Конгресса США. В обоих из них занимавшие посты сенаторы являлись сторонниками Демпартии.

Промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

В штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

В Палате представителей Конгресса США республиканцы, по оценкам аналитиков, будут иметь свыше 220 голосов. Для простого большинства там достаточно 218. Борьба за Сенат продолжается. В целом Демократической партия президента Джо Байдена продемонстрировала лучший результат, чем предсказывали аналитики.

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