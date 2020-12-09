В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена

В США в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений. Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее известила адвокатов Хантера Байдена о следственных мероприятиях, говорится в заявлении Байдена-младшего, распространенном в среду, 9 декабря. "Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью квалифицированных налоговых консультантов", - заявил он.
В свою очередь избирательный штаб Джо Байдена распространил заявление, в котором отмечается, что избранный президент США "гордится сыном". Он констатировал, что Хантер Байден "сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с нападками в свой адрес в последние месяцы", но "становился сильнее".
Расследование начато в 2018 году
Как отмечает агентство AP, нынешнее расследование в отношении Хантера Байдена было начато в 2018 году - за год до того, как его отец выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. По данным анонимного источника агентства, в ходе расследования изучаются некоторые сделки Байдена с китайскими партнерами, в том числе отдельные финансовые транзакции.
В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных сделках и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане. В докладе комитетов Сената США по внутренней безопасности, правительственным вопросам и по финансам, подготовленном республиканцами и опубликованном в конце сентября, утверждается, Хантер Байден, его семья и деловые партнеры на протяжении нескольких лет получали "миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан". По мнению авторов документа, речь идет о потенциально преступной деятельности, связанной "с транзакциями между Хантером Байденом и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами".
Смотрите также:
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
На выбор - два варианта
Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
Праймериз
На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
"Ослы" против "слонов"
Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
Предвыборную гонку продолжают: два демократа…
На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
…и два республиканца
Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
Предварительные итоги
Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
Еще одна небольшая формальность
По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
Первая женщина-кандидат в президенты США?
В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.
-
Выборы президента США: от праймериз до Белого дома
45-й президент США
Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года.
Автор: Илья Коваль