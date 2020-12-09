 В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.12.2020

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Мир

В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена

Прокуратура в американском штате Делавэр с 2018 года проводит расследование, касающееся налоговых отчислений сына избранного президента США Байдена.

Хантер Байден

Хантер Байден

В США в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений. Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее известила адвокатов Хантера Байдена о следственных мероприятиях, говорится в заявлении Байдена-младшего, распространенном в среду, 9 декабря. "Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью квалифицированных налоговых консультантов", - заявил он.

В свою очередь избирательный штаб Джо Байдена распространил заявление, в котором отмечается, что избранный президент США "гордится сыном". Он констатировал, что Хантер Байден "сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с нападками в свой адрес в последние месяцы", но "становился сильнее".

Расследование начато в 2018 году

Как отмечает агентство AP, нынешнее расследование в отношении Хантера Байдена было начато в 2018 году - за год до того, как его отец выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. По данным анонимного источника агентства, в ходе расследования изучаются некоторые сделки Байдена с китайскими партнерами, в том числе отдельные финансовые транзакции.

В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных сделках и контактах  Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане. В докладе комитетов Сената США по внутренней безопасности, правительственным вопросам и по финансам, подготовленном республиканцами и опубликованном в конце сентября, утверждается, Хантер Байден, его семья и деловые партнеры на протяжении нескольких лет получали "миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан". По мнению авторов документа, речь идет о потенциально преступной деятельности, связанной "с транзакциями между Хантером Байденом и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами".

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