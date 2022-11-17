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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси в Палате представителей Конгресса СШАФото: Carolyn Kaster/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Пелоси не будет лидером демократов в Палате представителей

Анна Неверова
6 мин. назад

По итогам промежуточных выборов демократы потеряли большинство в нижней палате Конгресса США. Нэнси Пелоси заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы фракции.

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Одна из самых влиятельных женщин-политиков США Нэнси Пелоси заявила, что отказывается быть лидером демократов в Палате представителей Конгресса. По словам политика, она не будет выдвигать свою кандидатуру. "Для меня пришло время дать возможность новому поколению возглавить демократическую фракцию, которую я очень уважаю", - сказала Пелоси во время выступления в нижней палате Конгресса в четверг, 17 ноября.

По итогам промежуточных выборов демократы потеряли большинство в Палате представителей США. Теперь им предстоит выбрать нового главу фракции. Пелоси останется депутатом, отмечает агентство dpa. Новым спикером нижней палаты Конгресса, как ожидается, может стать лидер республиканцев Кевин Маккарти.

У Пелоси - третий по значимости пост в США

В должности председателя Палаты представителей США 82-летняя Нэнси Пелоси занимает третий по значимости пост в Соединенных Штатах после президента и вице-президента. В 2007 году она стала первой женщиной в стране, занявшей эту должность. Пост спикера сохранялся за ней до 2011 года.

В 2019 году Пелоси снова возглавила нижнюю палату Конгресса, оказавшись главным политическим соперником республиканца Дональда Трампа, занимавшего на тот момент пост президента США. В ноябре 2021 года Нэнси Пелоси переизбрали спикером Палаты представителей еще на два года.

Политик неоднократно привлекала к себе внимание на международной арене. После визита Пелоси на Тайвань в начале августа 2022 года Китай ввел санкции в отношении американки и членов ее семьи. В сентябре спикер Палаты представителей США выступила с заявлением по поводу боевых столкновений на границе Армении и Азербайджана, возложив ответственность за них на Баку.

Предвыборную кампанию Пелоси омрачило нападение на ее супруга. Как сообщали СМИ, в резиденцию политика в Сан-Франциско ворвался злоумышленник и напал на Пола Пелоси с молотком, после чего 82-летний мужчина был доставлен в больницу. Как отмечает агентство dpa, нападение планировалось на саму Пелоси. В момент инцидента она находилась в Вашингтоне.

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