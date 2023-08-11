Минюст США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена

Прокурор Дэвид Вайс, ведущий уголовное расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, получил статус специального прокурора, сообщил министр юстиции Меррик Гарланд в пятницу, 11 августа.

"Во вторник на этой неделе мистер Вайс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло стадии, на которой он должен продолжать свою работу в качестве специального прокурора. И он попросил, чтобы его назначили им. Рассмотрев его просьбу, а также исключительные обстоятельства, связанные с этим делом, я пришел к выводу, что назначение его специальным прокурором отвечает общественным интересам", - цитирует Гарланда телеканал CNN.

Назначение дает Вайсу больше полномочий, чем у обычного прокурора, и большую независимость от Минюста, отмечает CNN. "Мистеру Вайсу будет разрешено продолжить свое расследование, предпринимать любые следственные действия, которые он пожелает, и принять решение о возбуждении уголовного дела в любом округе", - сказал Гарланд. По данным источников телеканала, Белый дом заранее не знал о повышении статуса Вайса.

Сделка о признании Хантером Байденом вины сорвалась

Расследование в отношении Хантера Байдена длится с 2018 года, когда стало известно, что он незаконно владел револьвером Colt Cobra 38 и употреблял наркотики, скрыв этот факт. Кроме того, сына действующего президента подозревали в неуплате налогов более чем на 100 тыс. долларов.

Байден в 2023 году согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. В июле стало известно, что сделка со следствием фактически развалилась, поскольку судья окружного суда Мэриэллен Норейка отказалась ее подписывать. В суде сочли, что она содержит "нестандартные условия" и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После развала сделки Байден отказался от признания вины.

Вайс после повышения до специального прокурора заявил, что сторонам не удалось договориться о новой сделке и теперь судьба Хантера Байдена, скорое всего, будет решаться в уголовном суде.

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