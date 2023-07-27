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Хантер Байден отказался от признания вины в неуплате налогов

Сергей Куприков
1 ч. назад

Первоначально сын президента США Хантер Байден признал вину по двум налоговым преступлениям в рамках сделки со следствием.

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Хантер Байден
Хантер БайденФото: Jonathan Ernst/REUTERS

Хантер Байден, сын 46-го президента США Джо Байдена, в среду, 26 июля, отказался от признания вины в налоговых преступлениях после развала сделки с прокурорами. Судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения и приостановила его действие.

Как сообщает агентство АР, во время слушаний возникла дискуссия между адвокатами и судьей о том, дает ли соглашение защиту от будущих обвинений. После этого Байден заявил, что не признает себя виновным в налоговых преступлениях без заключения сделки, позволяющей избежать преследования по обвинению в хранении оружия.

Неуплата налогов

Ранее Байден-младший признал вину по двум налоговым преступлениям: он не заплатил налоги больше чем на 100 тыс. долларов в 2017 и 2018 годах. Его также обвиняют в том, что он, являясь зависимым от наркотиков, владел огнестрельным оружием. По этому пункту в рамках соглашения Байден "согласился заключить досудебное соглашение" со следствием, однако формально виновным себя не признал.

В случае с Хантером Байденом Минюст впервые предъявил обвинения сыну действующего главы государства.

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