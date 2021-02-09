Несостоявшийся импичмент Трампу: Байден напомнил о хрупкости демократии

Американский президент Джозеф Байден напомнил согражданам о хрупкости демократии, отреагировав на слушания в Сенате Конгресса США, в ходе которых законодатели не стали объявлять импичмент бывшему главе государства Дональду Трампу и оправдали его. Заявление Байдена распространил в субботу, 13 февраля, Белый дом.
В поддержку импичмента высказались лишь 57 сенаторов, включая семь однопартийцев Трампа, против - 43. Чтобы импичмент считался вынесенным, в его поддержку в 100-местном Сенате должны были выступить минимум 50 демократов и независимых законодателей, а также 17 республиканцев. Решение в Сенате последовало за двухпартийным голосованием в Палате представителей, которая одобрила процедуру судебного обвинения.
Байден: суть обвинения не оспаривается
"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступал против обвинительного приговора, как лидер (республиканского. - Ред.) меньшинства в Сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп был виновен в "позорном неисполнении обязанностей" и "по сути морально ответственен за провоцирование" насилия, развязанного в ходе штурма Капитолия, подчеркнул Байден.
Он напомнил обо всех, кто погиб, и тех, чье благополучие оказалось под угрозой 6 января. В этот день в ходе атаки на Конгресс США лишились жизни шесть человек. "Эта печальная глава нашей истории напомнила нам о том, что демократия - хрупка. Ее всегда необходимо защищать. Мы должны всегда проявлять бдительность", - отметил Байден, добавив, что "насилию и экстремизму нет места в Америке", и призвав сограждан к единению.
Палата представителей одобрила процедуру импичмента
Резолюция об импичменте Трампу была одобрена Палатой представителей 13 января. Вечером 25 января она была передана в Сенат.
Трамп - первый в истории президент США, в отношении которого дважды решался вопрос об импичменте. В этот раз его обвиняли в подстрекательстве к мятежу. До этого, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов.
Оправдание Трампа по сути означает, что он не потерял возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США на выборах 5 ноября 2024 года.
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Автор: Виталий Кропман