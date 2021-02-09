Сенат США не стал объявлять импичмент Дональду Трампу

Голосование Сената США по вопросу объявления импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу в субботу, 13 февраля, завершилось оправданием экс-главы государства.

За лишение Трампа президентских полномочий проголосовали 57 из 100 членов верхней палаты американского парламента. Однако для признания импичмента состоявшимся было необходимо большинство в две трети голосов, что соответствует как минимум 67 конгрессменам.

Процедура импичмента против Дональда Трампа была запущена Палатой представителей Конгресса еще в то время, когда Трамп занимал пост президента США. Однако Сенат из-за недостатка времени оказался вынужденным рассмотреть этот вопрос уже после вступления в должность нового главы государства демократа Джо Байдена, победившего на выборах .

Штурм Капитолия и обвинения Трампа в подстрекательстве к мятежу

Противники Трампа в Конгрессе, большинство из которых представляют демократов, выдвинули против экс-президентаобвинение в подстрекательстве к мятежу. Поводом для этого стала речь Трампа, с которой он обратился к своим сторонникам 6 января, в день утверждения Конгрессом официальных результатов президентских выборов. В результате толпа ворвалась в Капитолий, помешав заседанию парламентариев. При этом погибли пять человек, в том числе один полицейский.

По мнению ряда конгрессменов, речь Трампа, в которой он в очередной раз голословно заявил о том, что результаты выборов были "украдены", и призвал своих сторонников "идти на Конгресс", дополнительно раззадорила вандалов.

Реакция Трампа на оправдание в процессе об импичменте

Между тем еще до начала голосования в Сенате было понятно, что шансы на признание Дональда Трампа виновным минимальны, поскольку для этого за импичмент должен был проголосовать целый ряд его однопартийцев-республиканцев. Сам Трамп по окончании голосования по вопросу его импичмента назвал этот процесс "самой большой охотой на ведьм в истории США".

Год назад, после первой процедуры импичмента, начатой против него из-за попыток посредством давления на Украину обеспечить себе преимущество на выборах, Трампу также удалось остаться в должности президента.

Благодаря своему оправданию Трамп сохраняет право и в будущем выдвигаться на высокие государственные посты, в том числе баллотироваться на президентских выборах.

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