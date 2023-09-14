Сына Байдена обвинили в незаконном владении оружием

По всем трем пунктам обвинения Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в 750 тысяч долларов.

Сыну президента США Джо Байдена, Хантеру Байдену, предъявлено обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием. Это следует из поданного в федеральный суд штата Делавэр обвинительного заключения, которое было обнародовано в четверг, 14 сентября.

Два пункта обвинения связаны с тем, что в 2018 году Байден-младший, заполняя бланки при покупке револьвера Colt Cobra 38, солгал, будто не употребляет наркотики. В третьем пункте утверждается, что в октябре того же года он в течение 11 дней хранил оружие, находясь в наркотической зависимости.

Суммарно по всем пунктам обвинения Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в 750 тысяч долларов. Это первый случай, когда сына или дочь действующего президента США преследуют в уголовном порядке.

Адвокат Хантера Байдена заявил, что его клиент не представлял угрозы

Адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл назвал обвинительное заключение политически мотивированным. "Как и ожидалось, прокуратура выдвинула сегодня обвинения, которые, по ее мнению, не были обоснованными всего шесть недель назад после пятилетнего расследования этого дела, - заявил Лоуэлл. - Доказательства по этому делу не изменились за последние шесть недель, но изменился закон, а также неправомерное и партийное вмешательство в этот процесс республиканцев MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский "Сделаем Америку вновь великой", предвыборный лозунг бывшего президента США Дональда Трампа - Ред.).

"Хантер Байден, который в течение 11 дней владел разряженным пистолетом, не представлял угрозы общественной безопасности, но прокурор, обладающий всей мыслимой властью, поддающийся политическому давлению, представляет серьезную угрозу для нашей системы правосудия", - говорится в заявлении адвоката.

Сделка о признании Хантером Байденом вины сорвалась

Расследование в отношении Хантера Байдена длится с 2018 года, когда стало известно, что он незаконно владел револьвером Colt Cobra 38 и употреблял наркотики, утаив этот факт. Кроме того, сына действующего президента подозревали в неуплате налогов более чем на 100 тысяч долларов.

Байден-младший в 2023 году согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока заключения. В июле стало известно, что сделка со следствием фактически развалилась, поскольку член окружного суда Мэриэллен Норейка отказалась подписывать ее. В суде сочли, что документ содержит "нестандартные условия" и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После развала сделки Байден отказался от признания вины.

Спецпрокурор по делу Дэвид Вайс заявил, что сторонам не удалось договориться о новой сделке и теперь судьба Хантера Байдена будет решаться в уголовном суде.

Смотрите также: