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Президент США пообещал Украине дальнейшую помощь

Роман Сулима
2 октября 2023 г.

Джо Байден заверил Киев в неизменной поддержке Вашингтона после принятия Конгрессом США временного бюджета без средств на дополнительную помощь Украине.

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Президент США Джо Байден выступает в Белом доме
Джо Байден в Белом домеФото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден заверил Киев в неизменной поддержке Вашингтона после того, как Конгресс Соединенных Штатов достиг соглашения о временном бюджете без средств на дополнительную помощь Украине. "Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не откажемся от нее", - заявил американский лидер в воскресенье, 1 октября, выступая в Белом доме.

Накануне вечером Конгресс США двухпартийным большинством голосов одобрил законопроект о временном бюджете сроком действия всего 45 дней во избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Однако этот документ не включает никакой помощи Украине. Группа республиканцев в законодательном органе, приближенных к бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, выступает против любой дальнейшей помощи воюющей стране.

Глава Белого дома предупредил, что осталось не так много времени для утверждения нового пакета поддержки. В своем выступлении в воскресенье Байден заявил о "непреодолимом чувстве срочности" в вопросе одобрения Конгрессом помощи Киеву. Президент США призвал республиканцев не допустить нового бюджетного кризиса после истечения срока действия одобренного временного бюджета и выразил уверенность в том, что республиканцы и демократы "не допустят ненужную гибель еще большего числа людей в Украине по чисто политическим причинам".

Киев отреагировал на решение Конгресса

Правительство Украины, в свою очередь, выразило уверенность в поддержке со стороны Вашингтона. Киев "активно" работает со своими американскими партнерами над тем, чтобы в следующем бюджете США были предусмотрены "новые средства на поддержку Украины", заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как сообщил 1 октября украинский министр обороны Рустем Умеров, его американский коллега Ллойд Остин в телефонном разговоре заверил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона в защите от развязанной Россией войны будет продолжена.

США оказали наибольшую помощь Украине

Соединенные Штаты - страна, оказавшая наиболее масштабную поддержку Украине с момента российского военного вторжения в феврале 2022 года. Объем помощи Вашингтона составляет уже 110 млрд долларов (103,9 млрд евро).

Новый проект бюджета США предусматривал дополнительный пакет помощи в размере 24 млрд долларов, однако теперь этот пакет должен быть отдельно одобрен Конгрессом. По данным американских СМИ, голосование по этому вопросу состоится в ближайшее время.

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