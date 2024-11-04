Выборы президента Молдовы: Штаб Санду празднует победу

В здании кишиневского технопарка Digital park, где проевропейская правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) устроила штаб идущей на второй срок действующего президента Майи Санду, за час до полуночи в воскресенье, 3 ноября, раздались восторженные крики "Победа" и "Майя Санду - президент". Такие результаты выборов полторы сотни волонтеров и депутатов парламента встретили аплодисментами стоя.

Перед тем висела тяжелая пауза: пока шел подсчет голосов внутри Молдовы, лидерство держал ее оппонент, поддержанный пророссийской оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло. В очередной раз проевропейский курс Молдовы вытянула диаспора, показав рекордную явку в 300 тысяч человек.

В избирательном штабе Майи Санду Фото: ´DW

Голосование внутри Молдовы шло вровень

Первые результаты ЦИК Молдовы опубликовал в десять вечера, то есть через час после закрытия участков. На выборы пришли почти 1,7 миллиона избирателей, а после обработки трех четвертей голосов почти 52% набирал Александр Стояногло. Но далее оппозиционный кандидат медленно стал терять доли процентов, и в течение одного часа рейтинги сперва сравнялись, а позже Майя Санду вышла в лидеры.

Политический аналитик Виктор Чобану объясняет это тем, что сперва в Молдове быстро подсчитывают голоса на маленьких участках в селах, потом в небольших городах, и только потом считают Кишинев и диаспору. В регионах, продолжает он, люди действительно проголосовали за оппозиционного кандидата, и только когда стали считать голоса в столице и цифры сравнялись, то исход выборов стал ясен.

Кампания шла нервно, Кремль применил все рычаги своего давления, отмечает эксперт, имея в виду провокации, которыми сопровождался второй тур. С вечера пятницы журналисты и лидеры мнений стали массово получать анонимные телефонные звонки с угрозами убийством. В день тишины, в субботу, злоумышленники рассылали электронные письма от имени парламента Молдовы, призывая граждан проголосовать за определенного кандидата за деньги и выйти на "патриотический митинг". Были и "минирования" участков, и хакерские атаки на ресурсы ЦИК.

Но результат получился все же ожидаемый, считает эксперт. "Невозможно всего за пару месяцев раскрутить политика до уровня президента, даже если это и бывший генпрокурор Александр Стояногло", - говорит Виктор Чобану.

Александр Стояногло голосует на выборах президента Фото: MOLDPRES/dpa/picture alliance

И победа, и повод задуматься

Кишиневский политолог Виталий Андриевский оценивает победу Майи Санду более критично. На самом деле выборы выиграны проевропейскими силами с очень большим трудом, отмечает он, а что делать с избирательной сеткой беглого олигарха Илана Шора, коррумпирующей избирательный процесс до сих пор не ясно. "Борьбу доверили полиции, что не дало нужного результата, а идеологической работы с избирателем не было", - считает Андриевский.

Кремль бросит еще больше денег и сил на парламентские выборы, которые пройдут в Молдове менее чем через год, предупреждает эксперт. Пока правящая партия PAS, считает он, не справилась с информационно-пропагандистской атакой Кремля, которая шла по всем направлениям, и не придумала свои контраргументы для избирателя, например, в регионах.

А еще одна "болевая точка", которую прозевали власти, отмечает политолог, это откровенно агентурная сетка России, которая работает в Молдове с различными профессиональными, социальными, этническими группами, а также коррумпирует силовиков и чиновников. У Майи Санду, считает Виталий Андриевский, еще есть время, чтобы сделать "домашнее задание" по результатам президентской кампании, но его очень мало.

Предвыборный плакат Майи Санду в Кишиневе Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Оппозиционному кандидату помогло Приднестровье

Эксперт по безопасности сообщества WatchDog Андрей Курэрару соглашается, что выборы снова выиграны благодаря диаспоре, но победа Александра Стояногло внутри страны не так однозначна. Высокий результат оппозиционного кандидата обеспечен голосами избирателей из Приднестровского региона, которые шли по отдельным спискам, поясняет Курэрару: "А насколько их волеизъявление было самостоятельным, учитывая организованный их подвоз на участки - большой вопрос".

Но с другой стороны, продолжает эксперт, пока как государству Молдове, очевидно, не удалось совладать с коррупционными схемами, и они перекинулись на Приднестровье. Так что победа Майи Санду над кремлевскими технологиями скорее тактическая, и если не вынести из нее уроки, то она станет "Пирровой победой".

Молдова снова продемонстрировала, как общество разделено, отмечает Андрей Курэрару, и власти теперь нужно услышать проевропейски настроенных граждан, голосующих против Санду. Проблемой является то, что внутри страны нет других проевропейских партий кроме PAS, а политсила, находящаяся у власти, всегда будет природным образом терять голоса, так как не всем нравится существующий уровень жизни. При отсутствии альтернативы голосовать просто не за кого.

Геополитический выбор Молдовы ясен, продолжает эксперт, это евроинтеграция, но нужно развивать настоящие партии, которые не будут подконтрольны Кремлю или Илану Шору. "Если все оставить как есть, то партия Майи Санду проиграет парламентские выборы",- предупреждает Курэрару.