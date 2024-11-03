В Молдове завершилось голосование на выборах президента

В Молдове завершилось голосование во втором туре выборов президента. Избирательные участки закрылись в 21 час по местному времени (22.00 мск) в воскресенье, 3 ноября. По данным ЦИК, на участках проголосовали почти 1,7 миллиона человек, то есть около 54,2 процента избирателей.

Во второй тур выборов вышли действующая глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло.

Первый тур состоялся 20 октября. Ни один из кандидатов не преодолел порог в 50 процентов голосов. За проевропейскую Санду проголосовали 42,49 процента избирателей, за представителля оппозиционной Партии социалистов Стояногло - 25,95 процента.

Предупреждение Санду о подкупе избирателей

В день второго тура глава государства предупредила об угрозе мошенничества и подкупа избирателей. "Воры хотят купить наши голоса и нашу страну, но власть народа бесконечно сильнее всех их махинаций", - заявила Санду местным СМИ, не уточнив, кого именно она имела в виду.

Между тем советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в "массовом вмешательстве" в процесс голосования. Эта попытка способна исказить результат, указал Секриеру. Так, официальный Кишинев рассматривает ложные тревоги о бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии "как часть продолжающегося российского вмешательства", подчеркнул молдавский чиновник.

Молдавские власти расследуют возможную организованную перевозку избирателей на участки в Азербайджан, Беларусь и Турцию самолетами из Москвы с целью участия в голосовании в выборах президента Молдовы. Об этом сообщает молдавская полиция.

Ранее в интернете появилась видеозапись, как утверждается, показывающая перевозку молдаван из столицы РФ в Минск для участия в голосовании. На кадрах пассажиры в полном самолете демонстрируют свои паспорта.

Референдум о евроинтеграции

Одновременно с первым туром выборов президента в Молдове прошел референдум о вступлении в Евросоюз. Сторонники евроинтеграции одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдовы оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил результаты.

Таким образом, в конституцию страны будут внесены поправки. В частности, в документе зафиксируют, что "европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова".