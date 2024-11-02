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ПолитикаМолдова

Молдова опасается вмешательства РФ в голосование за рубежом

Олег Соколенко
2 ноября 2024 г.

Кишинев предупредил Берлин, что РФ может готовить провокации во время второго тура выборов президента Молдовы на избирательных участках в Германии. Спецслужбы Молдовы не исключают ложные сообщения о минировании.

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Голосование в первом туре президентских выборов в Молдове
Голосование в первом туре президентских выборов в МолдовеФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Спецслужбы Молдовы попросили власти Германии оградить молдавских граждан, которые 3 ноября будут голосовать на избирательных участках в ФРГ во втором туре выборов президента Молдовы, от возможных подрывных действий России. Об этом сообщила в субботу, 2 ноября, газета Welt am Sonntag.

По данным издания, правительство в Берлине попросило Федеральное ведомство уголовной полиции Германии "внимательно" отнестись к этой информации. Как пример возможных провокаций названы ложные сообщения о минировании, призванные помешать голосованию. В ФРГ будут работать 20 избирательных участков для граждан Молдовы.

Молдавские спецслужбы также видят риск подобных действий России во Франции, Великобритании и США. В Вашингтоне ранее высказывали опасения, что Россия попробует вмешаться в новое волеизъявление молдаван.

ЕС осудил РФ за вмешательство в первый тур выборов

Первый тур выборов президента Молдовы 20 октября выиграла действующая глава государства Майя Санду, занимающая проевропейскую позицию. Однако она, набрав 42% голосов, не смогла получить абсолютного большинства, чтобы одержать полную победу. Пророссийский кандидат Александр Стояногло добился большего успеха, чем ожидалось, набрав 26%.

Параллельно с первым туром президентских выборов в Молдове состоялся референдум о европейской интеграции страны. Граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?" Вариант "да" победил с небольшим перевесом - 50,35% против 49,65%. Конституционный суд страны утвердил результат референдума.

ЕС осудил Россию за вмешательство в первый тур выборов и еврореферендум в Молдове. Москва и ее прокси развернули масштабную гибридную кампанию по подрыву демократического голосования, заявил 22 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, добавив, что, несмотря на это, граждане Молдовы "сделали исторический выбор, закрепив свое будущее в Европейском Союзе",

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