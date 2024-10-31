КС Молдовы утвердил итоги референдума об интеграции в ЕС

Конституционный суд (КС) Молдовы в четверг, 31 октября, утвердил результаты референдума о европейской интеграции страны. Референдум состоялся 20 октября параллельно с выборами президента. Гражданам должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?".

По данным ЦИК, явка на референдуме составила 50,72%. Бюллетени получили 1 532 264 избирателя, в голосовании участвовали 1 531 392 избирателя. Действительных бюллетеней было 1 488 874. Из них 749 719 избирателей (50,35%) проголосовали за внесение положения о евроинтеграции в конституцию, 739 155 (49,65%) высказались против. В результате сторонники евроинтеграции победили с перевесом менее чем один процент.

Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) после референдума оспорила его результаты в Высшей судебной палате (Верховном суде) республики. Члены ПКРМ требовали пересчитать голоса. Ходатайство было принято к рассмотрению, но Конституционный суд отказался считать партию стороной процесса. Результаты не признали и другие оппозиционные силы, в том числе Партия социалистов Молдовы.

Внесение поправок в конституцию

Конституционный суд утвердил результаты референдума, отметив, что для признания его состоявшимся было необходимо, чтобы в нем участвовало не менее трети избирателей, большинство из которых ответило бы "Да" на вопрос о внесении изменений в конституцию.

В итоге в конституцию будет внесен ряд поправок. В преамбуле будет зафиксировано, что "европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова". Позднее председатель КС Домника Маноле сообщила, что преамбула будет также дополнена фразой: "подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова".

Кроме того, конституция будет дополнена новым разделом "Европейская интеграция". Он будет включать статью "о присоединения к учредительным договорам и актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза".