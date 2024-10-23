США опасаются вмешательства РФ во 2-ой тур выборов в Молдове

По словам Блинкена, в США обеспокоены, что Россия попытается помешать жителям Молдовы реализовать суверенное право на выбор своих лидеров 3 ноября.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия вновь попытается помешать жителям Молдовы реализовать суверенное право на выбор своих лидеров. Об этом в преддверии второго тура выборов президента Молдовы заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова во вторник, 22 октября, привела пресс-служба Госдепартамента .

"Россия сделала все возможное, чтобы сорвать выборы и референдум и подорвать демократию в Молдове, в том числе с помощью незаконного финансирования и покупки голосов, дезинформации и вредоносных кибератак", - указал глава американской дипломатии с отсылкой к голосованию в этой стране, где 20 октября одновременно прошли президентские выборы и референдум о конституционном закреплении курса Кишинева на европейскую интеграцию.

"Москва предпринимала серьезные попытки подорвать целостность избирательного процесса"

По мнению Вашингтона, Москва предпринимала серьезные попытки "подорвать целостность" избирательного процесса. Тем не менее правительству Молдовы и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) удалось обеспечить хорошую организацию и конкурентность, сообщил руководитель Госдепа США со ссылкой на Миссию наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как отметил Блинкен, США продолжат поддерживать усилия Молдовы по обеспечению "надежного, прозрачного и демократического процесса" 3 ноября. "Вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты поддерживают молдавский народ в его стремлении к безопасному, процветающему и демократическому будущему", - добавил глава американской дипломатии.

Санду опередила Стояногло, у сторонников евроинтеграции - минимальный перевес

По данным ЦИК в Кишиневе, на выборах президента действующая глава государства Майя Санду в первом туре опередила своего главного оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло: она набрала 42,45% голосов, ее соперник - 25,98%. Однако для победы Санду этого недостаточно, поэтому кандидаты примут участие во втором туре выборов.

На референдуме о стремлении Молдовы в Евросоюз сторонники евроинтеграции победили с минимальным перевесом: по результатам подсчета всех бюллетеней за европейский курс Кишинева высказались 50,38% проголосовавших.

Санду: Преступная группировка намеревалась купить 300 тыс. голосов

Санду заявила о "беспрецедентной атаке на свободу и демократию" в стране. "У нас есть доказательства и информация о том, что преступная группировка намеревалась купить 300 тыс. голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого - скомпрометировать демократию", - сказала она. По словам Санду, злоумышленники действовали совместно с иностранными силами, "враждебными нашим национальным интересам".

Перед выборами скрывающийся в РФ молдавский олигарх Илан Шор призывал "прийти на участки и проголосовать "за любого кандидата кроме Майи Санду". В сотрудничестве с Шором подозревают многих кандидатов, кроме того, по сообщению молдавской полиции, была выявлена избирательная сеть из 130 тыс. граждан, получающих от него деньги. Подконтрольная Шору партия "Возрождение" также агитировала молдаван голосовать против на референдуме о евроинтеграции.