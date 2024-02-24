  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против УкраиныНавальныйСитуация в Беларуси
ОбществоМолдова

В Кишиневе прошел марш солидарности с Украиной

Александр Бураков
24 февраля 2024 г.

Активисты антивоенного движения пронесли огромный флаг Украины через центр города к российскому посольству, где устроили митинг. Как проходила акция, - у DW

https://p.dw.com/p/4cqFj
Акция солидарности с Украиной в Кишиневе
Акция солидарности с Украиной в КишиневеФото: Alexander Burakov/DW

Во вторую годовщину начала войны России против Украины, в субботу, 24 февраля, молдавские гражданские активисты, объединенные в сообщество Stop Russian Aggression призвали своих сторонников собраться у символа Кишинева - Триумфальной арки на площади Великого Национального собрания. Акция собрала до трехсот участников, ее поддержали представители украинской и белорусской диаспор, проживающие в Молдове.

В три часа дня по местному времени активисты растянули большой украинский флаг и двинулись по тротуару в направлении российского посольства, расположенного на центральном проспекте Штефана Великого в километре от места сбора. Там было анонсировано проведение митинга под лозунгом "Мир нуждается в безопасности, Украина нуждается в победе".

Шествие в городе, где сильны пророссийские настроения

По ходу движения колонны к ней присоединились барабанщики из инициативы Rhythms of Resistance Chisinau - международной сети ансамблей "Ритмы Сопротивления", поддерживающей политические акции.

Участник акции в Кишиневе держит в руках плакат с изображением российского президента и надписью "Убийца"
Участники акции у посольства РФ в КишиневеФото: Alexander Burakov/DW

Возле российского диппредставительства демонстранты под бой барабанов выкрикивали слово "Убийцы", пели украинские песни, скандировали лозунги "Слава Украине” и "Героям слава”, а закончилась акция исполнением гимна Украины. Часть людей позже осталась на поминальное возложение цветов у импровизированного мемориала Алексею Навальному, расположенного возле посольства. Полиция протестующим не препятствовала, все мероприятия прошли без инцидентов.

Шествие в поддержку Украины прошло в Кишиневе во второй раз, и, по мнению участников прошлогодней манифестации, количество демонстрантов на этот раз было большим, что для Молдовы имеет значение. В стране, отметили они, до сих пор достаточно сильны пророссийские настроения, а часть общества терпимо относится к агрессии России против Украины и смотрит российские пропагандистские программы.

Молдаване - за Украину

Координатор сообщества Stop Russian Aggression Диана Деревянко акцию оценила позитивно. В Молдове, отметила она, как и в некоторых других странах, информповестка такова, что поддержка Украины остается дискуссионной темой, которая часто разъединяет людей. "Поэтому очень важно в такой момент объединяться и собирать единомышленников", - говорит Деревянко.

Инициатива Stop Russian Aggression спонтанно сформировалась 24 февраля 2022 года, в день начала войны России против Украины, продолжает она, и что важно - его костяк составляют именно граждане Молдовы, а не, например, украинские беженцы, как может кому-то показаться. Со временем инициатива переросла в движение, которое провело уже более 50 антивоенных акций.

Смотрите также:

Как украинцы открывают бизнес в Молдове

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Переговоры в тупике: Молдова идет в ЕС без Приднестровья?

Переговоры в тупике: Молдова идет в ЕС без Приднестровья?

Кишинев взял уверенный курс на евроинтеграцию, однако на территории этой страны есть замороженный приднестровский конфликт. Тирасполь хоть и пользуется всеми благами сближения с ЕС, в поддержку вступления в сообщество не выступает. Регион по-прежнему находится под сильным влиянием России и финансово зависит от нее. Переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик на фоне войны в Украине.
Конфликты28 января 2024 г.04:44 мин.
external

Хирург-волонтер из Молдовы спасает лица украинских солдат

Хирург-волонтер из Молдовы спасает лица украинских солдат

Почему челюстно-лицевой хирург из Кишинева каждый месяц, рискуя жизнью, бесплатно оперирует военных и мирных жителей, пострадавших в войне Украине.
20 января 2024 г.01:53 мин.