В Кишиневе прошел марш солидарности с Украиной

Активисты антивоенного движения пронесли огромный флаг Украины через центр города к российскому посольству, где устроили митинг. Как проходила акция, - у DW

Во вторую годовщину начала войны России против Украины, в субботу, 24 февраля, молдавские гражданские активисты, объединенные в сообщество Stop Russian Aggression призвали своих сторонников собраться у символа Кишинева - Триумфальной арки на площади Великого Национального собрания. Акция собрала до трехсот участников, ее поддержали представители украинской и белорусской диаспор, проживающие в Молдове.

В три часа дня по местному времени активисты растянули большой украинский флаг и двинулись по тротуару в направлении российского посольства, расположенного на центральном проспекте Штефана Великого в километре от места сбора. Там было анонсировано проведение митинга под лозунгом "Мир нуждается в безопасности, Украина нуждается в победе".

Шествие в городе, где сильны пророссийские настроения

По ходу движения колонны к ней присоединились барабанщики из инициативы Rhythms of Resistance Chisinau - международной сети ансамблей "Ритмы Сопротивления", поддерживающей политические акции.

Участники акции у посольства РФ в Кишиневе Фото: Alexander Burakov/DW

Возле российского диппредставительства демонстранты под бой барабанов выкрикивали слово "Убийцы", пели украинские песни, скандировали лозунги "Слава Украине” и "Героям слава”, а закончилась акция исполнением гимна Украины. Часть людей позже осталась на поминальное возложение цветов у импровизированного мемориала Алексею Навальному, расположенного возле посольства. Полиция протестующим не препятствовала, все мероприятия прошли без инцидентов.

Шествие в поддержку Украины прошло в Кишиневе во второй раз, и, по мнению участников прошлогодней манифестации, количество демонстрантов на этот раз было большим, что для Молдовы имеет значение. В стране, отметили они, до сих пор достаточно сильны пророссийские настроения, а часть общества терпимо относится к агрессии России против Украины и смотрит российские пропагандистские программы.

Молдаване - за Украину

Координатор сообщества Stop Russian Aggression Диана Деревянко акцию оценила позитивно. В Молдове, отметила она, как и в некоторых других странах, информповестка такова, что поддержка Украины остается дискуссионной темой, которая часто разъединяет людей. "Поэтому очень важно в такой момент объединяться и собирать единомышленников", - говорит Деревянко.

Инициатива Stop Russian Aggression спонтанно сформировалась 24 февраля 2022 года, в день начала войны России против Украины, продолжает она, и что важно - его костяк составляют именно граждане Молдовы, а не, например, украинские беженцы, как может кому-то показаться. Со временем инициатива переросла в движение, которое провело уже более 50 антивоенных акций.

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