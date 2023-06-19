Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине

Президент Молдовы Майя Санду в эксклюзивном интервью программе DW Conflict Zone рассказала о вступлении страны в ЕС, борьбе с российской пропагандой и о разрешении конфликта в Приднестровье.

В эксклюзивном интервью Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone президент Молдовы Майя Санду рассказала о перспективах вступления Кишинева в ЕС, борьбе с российской пропагандой и "пятой колонной" внутри страны, а также высказалась о разрешении конфликта в Приднестровье. Интервью было взято во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), состоявшегося в Кишиневе.

Тим Себастиан: Недавно вы сказали: "Мы считаем, что можем спасти нашу демократию только в составе ЕС". Ваша демократия настолько хрупка?

Майя Санду: Текущая геополитическая ситуация показывает, что Россия будет оставаться большим источником нестабильности в течение многих лет, и Россия представляет угрозу для нашей демократии. Поэтому мы считаем, что в ЕС наша демократия будет в большей безопасности. Мы ценим демократию. Мы упорно боремся за защиту наших демократических институтов и процессов и особенно за их укрепление. Но мы видим, что внешние вызовы могут иметь значительные последствия, особенно для такой маленькой страны как Молдова.

- Вас успокаивает тот факт, что так много европейских лидеров решили приехать сюда.

- Мы ценим это и рассматриваем это как сильный сигнал поддержки.

- Но они ничего вам не обещают.

Президент Молдовы Майя Санду Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

- У нас теперь есть статус кандидата (на вступление в ЕС. - Ред.), и это очень важно для нас. Для нас это свет в конце тоннеля. Мы получаем поддержку сейчас, когда нам приходится иметь дело с энергетическим кризисом, с экономическими последствиями войны в Украине, с кризисом беженцев. Да, нам нужна поддержка, но у нас есть твердая решимость внутри страны сделать интеграцию в ЕС возможной.

- И не допустить, чтобы вы стали следующей мишенью Путина.

- Нам действительно нужно быть частью семьи ЕС, чтобы чувствовать себя в большей безопасности.

- Вы боитесь стать его следующей мишенью?

- Мы видим, что Россия делает с Украиной, и, конечно, есть причины для беспокойства.

- Вы предположили, что Молдова может стать полноправным членом ЕС к 2030 году, но к тому времени вы вполне можете оказаться не у власти. Показатели вашей партии в опросах в этом году опустились ниже 20 процентов. Разве это не повод для беспокойства? Не станет ли это огромным камнем преткновения для ЕС, если вас лишат власти?

- Мы взяли на себя обязательство быть готовыми к 2030 году к вступлению в ЕС, и мы показали 21 мая, несколько дней назад, что у этого есть народная поддержка. Когда в Кишиневе появились граждане Молдовы, которые вышли на улицу. У нас есть опросы, которые показывают, что более 60 процентов молдаван поддерживают план вступления в ЕС. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы российская пропаганда и ее дезинформация не уменьшили народную поддержку интеграции в ЕС. Но это цель, которую поддерживает большинство людей.

- Всего несколько часов назад вы объявили о новой политике в отношении дезинформации, чтобы попытаться противостоять ей. Насколько эффективной она будет, учитывая, что в наши дни интернет разносит ложь гораздо дальше и быстрее, чем правду?

- Дезинформация, и особенно российская пропаганда, наносит большой ущерб молдавской демократии. И мы должны решить эту проблему и быть более последовательными в своих действиях. Мы знаем, что это нелегко. Это нелегко даже для стран с сильными институтами, а Молдова все еще строит свои институты. Но мы будем учиться на лучшем опыте. В то же время мы очень привержены свободе слова, и за последние два года Молдова добилась значительных успехов. Мы поднялись на 61 позицию в международном рейтинге свободы прессы. Сегодня Молдова занимает 28 место в этом рейтинге. Мы этого хотим.

- И вы намерены придерживаться этой цели?

- Да, мы хотим двигаться вверх. Потому что это очень важно для нас, это то, на чем держится демократия. Поэтому мы должны найти способы, которые, с одной стороны, уважают свободу прессы, свободу слова, но, с другой стороны, защищают нашу демократию, наши процессы, наши институты, наши выборы от вмешательства из-за рубежа. И под заграницей я имею в виду Россию.

- Говоря о защите вашей демократии. В начале этого года вы обвинили русских в попытке государственного переворота против вашего правительства. Насколько близко вы были к тому, чтобы вас свергли?

- В этом году мы намного сильнее, чем в прошлом, например, когда началась война в Украине. Наши институты намного сильнее, и у нас есть доказательства того, что наши институты смогли помешать России реализовать свой сценарий. Но это не значит, что эти попытки не будут продолжаться.

- Но как близко подошло к тому, чтобы фактически сместить вас.

- Наши институты были достаточно сильны, а план России оказался недостаточно реалистичным, потому что Россия считала, что мы слабее, потому что именно такой Россия хочет видеть Молдову: слабым государством со слабыми институтами. Мы были близки к этому, но нашим институтам удалось предотвратить этот сценарий.

- Насколько близко? Несколько часов?

- Ну, я не уверена, что за несколько часов, но за несколько недель, в течение которых Россия планировала предпринять эту попытку свержения правительства вместе с преступными группами, вместе с коррупционными группами, возглавляемыми некоторыми молдаванами. Но, опять же, благодаря тому, что мы знали об этих планах, и благодаря тому, что наши институты смогли быстро отреагировать, и они были достаточно бдительны, этого не произошло.

- Чувствуете ли вы лично угрозу со стороны России?

- Вы знаете, есть риски, когда вы занимаете такую должность, как президент страны. Но ...

- Но есть ли риски непосредственно для вас? Из России.

- Я, я чувствую себя в безопасности, потому что у меня здесь есть команда, которая меня защищает.

- Вы говорили о гибридной войне. Москва, очевидно, выделила большие суммы олигархам, по сути, для создания проблем в Молдове. Похоже, что у вас здесь очень сильные враги. Знаете ли вы, кто они? Мы говорим о "пятой колонне" против вас в вашей стране?

- У нас есть политики и люди, которые годами получали деньги из России, чтобы подорвать наши усилия по созданию сильного государства здесь, в Республике Молдова. Совсем недавно некоторые коррумпированные группы, которые раньше не имели геополитической окраски, теперь присоединились к России в ее попытках дестабилизировать страну.

Потому что интересы коррумпированных групп - держать Молдову в серой зоне, иметь слабые институты, чтобы они могли продолжать воровать. И чтобы их не посадили бы в тюрьму и они не ответили бы за те нарушения, которые совершили в прошлом. Таким образом, сейчас у нас есть комбинация усилий тех людей, которые много лет работали на Россию, которым Россия платила за работу против молдавского государства, и коррумпированных групп, которые вдруг осознали, что у них с Россией одна цель - сделать эту страну слабой и извлечь из этого выгоду.

- Как и в отношении членства в ЕС, вы активно сотрудничаете и с НАТО. Нейтралитет записан в вашей конституции, но это не продлится долго, не так ли? В январе министр обороны Носатый заявил, что вы просите западных партнеров о предоставлении системы ПВО и что нейтральный статус Молдовы больше не актуален. Большие перемены, не так ли?

- Ну, это положение в конституции есть. Оно не изменилось. И, очевидно, народная поддержка нейтралитета все еще существует, судя по опросам общественного мнения. Но идет серьезная дискуссия о том, сможет ли нейтралитет защитить Молдову. И видя, что происходит в Украине, мы очень сомневаемся, что Россия будет уважать наш нейтралитет. На самом деле Россия уже не уважает наш нейтралитет, потому что у нее есть войска на нашей территории.

- В Приднестровье. В отделившемся регионе Приднестровье.

- Именно, в Приднестровском регионе. Именно, на протяжении почти трех десятилетий. И это доказательство того, что она не уважает наш нейтралитет. Поэтому мы обеспокоены. Мы пытаемся улучшить нашу систему обороны. Мы работаем с НАТО. Мы работаем со странами-членами НАТО, и они оказывают нам поддержку. Но в обществе идет дискуссия, и она должна идти. Эта дискуссия очень актуальна, достаточно ли нейтралитета для того, чтобы мы чувствовали себя защищенными или нет. Но изменение конституции, если оно произойдет, должно произойти при поддержке большинства людей.

- Вы хотите, чтобы это произошло?

- Я хочу, чтобы эта страна была защищена.

- Вы хотите, чтобы она стала членом НАТО.

- Я хочу, чтобы эта страна чувствовала себя безопасно. Но это демократическая страна.

- Когда дело касается Приднестровья с точки зрения процесса реинтеграции - вы хотите, чтобы эта территория вернулась под ваш контроль, не так ли?

- Это наша территория. И она должна воссоединиться с Республикой Молдова.

- Но этого не произойдет в ближайшее время, не так ли?

- Я бы так не говорила, поскольку нынешняя ситуация в Украине и момент, когда Украина вернет свои территории, может предоставить нам геополитическую возможность разрешить конфликт. Я просто хочу, чтобы это было предельно ясно: мы привержены мирному урегулированию приднестровского конфликта и готовы к такому процессу. Но, конечно, для этого нам нужна геополитическая возможность.

- Мирному - с 1700 российскими военными там.

- Они должны быть выведены.

- Верите ли вы - вы только что говорили про Украину, - верите ли вы, что Украина сможет отвоевать все территории, оккупированные Россией, как они хотят? Вы наблюдаете за войной по соседству. Каково ваше мнение?

- Украине необходимо помогать. Необходимо предоставлять всю поддержку для возвращения своих территорий. В противном случае мы рискуем оказаться в мире, где государственные границы больше не уважаются. И это не тот мир, в котором кто-либо захочет жить.

- Такая перспектива пугает вас?

- Тот факт, что в Украине каждый день убивают невинных людей - вот что всех пугает. Именно поэтому мы должны помогать Украине и должны убедиться, что подобные вещи не случатся вновь.

- Вы же не верите, что это разовая авантюра Кремля? Вы считаете, что Россия останется для вас угрозой на многие годы?

- Да, я так считаю.

- И что угроза будет…

- И поэтому…

- …военной угрозой.

- И поэтому ответственность очень важна.

- В чем вы видите конечную цель Путина?

- Просто расширение империи.

- Вернуть СССР.

- Возможно, СССР или даже больше. Но, очевидно, что это ради увеличения (территории. - Ред.) своей страны, которая и так достаточно большая.

- Так какая основа для отношений Запада с Россией будет в будущем? Что возможно при таких обстоятельствах?

- Демократический и весь остальной мир должен добиться, чтобы Россия уважала территориальную целостность других стран.

- Вы сказали, что Россия останется угрозой для Молдовы по крайней мере до тех пор, пока у вас демократия. Вы планируете оставаться демократией. Значит, это угроза сохранится. Это будет очень неприятная часть Европы в обозримом будущем.

- Россия останется источником нестабильности на годы вперед. Вот почему континент должен держаться вместе, и почему демократический мир должен работать сообща и помогать всем странам, таким как Молдова, которые хотят, чтобы их демократия выжила. Для нас самый простой способ сохраниться свою демократию и укрепить ее - это быть частью ЕС.

- Но это все равно не дает нам всем понимания, как жить с такой Россией - реваншистской Россией.

- Риск будет сохраняться. Именно поэтому ответственность очень важна, и Россия должна быть наказана за то, что она делает в Украине сейчас.

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