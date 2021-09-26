 Журнал The Lancet распустил группу, изучавшую источник ковида | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.09.2021

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Мир

Журнал The Lancet распустил группу, изучавшую источник ковида

Рабочая группа, которая изучала происхождение вируса SARS-CoV-2, распущена из-за связей с институтом вирусологии в китайском Ухане, сообщила американская газета Wall Street Journal.

Институт вирусологии в Ухане

Институт вирусологии в Ухане

Научный медицинский журнал The Lancet распустил группу ученых, изучавшую происхождение коронавируса SARS-CoV-2, сообщила в субботу, 25 сентября, американская газета Wall Street Journal со ссылкой на главу комиссии по COVID-19 журнала The Lancet Джеффри Сакса. По ее сведениям, решение о роспуске принято после того, как стало известно о связях некоторых членов группы с американской некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с институтом вирусологии в китайском Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19.

Профессор Колумбийского университета Сакс указал, что выступал против столь явных связей рабочей группы The Lancet с институтом в Ухане - "одним из основных пунктов всего исследования". Как пишет далее WSJ, глава EcoHealth Alliance Питер Дазсак до июня 2021 года возглавлял рабочую группу The Lancet, а ее некоторые члены сотрудничали с ним либо самой организацией. Дазсак является противником гипотезы о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, указывается далее.

В конце августа спецслужбы США опубликовали рассекреченную версию расследования, проведенного по распоряжению президента страны Джо Байдена, в котором их эксперты не смогли установить однозначный источник происхождения коронавируса. Они пришли к выводу, что власти Китая не обладали информацией о SARS-CoV-2 до начала вспышки вирусной пневмонии COVID-19. Большинство ведомств, входящих в разведсообщество США, тоже убеждены, что вирус произошел не в результате генной манипуляции. В качестве "правдоподобных гипотез" называется как переход от животного к человеку при естественном контакте, так и инцидент в лаборатории.

ВОЗ также не смогла сделать однозначных выводов

Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее также не сделала однозначных выводов об источнике нового коронавируса. Она  смогла посетить Ухань только в январе 2021 года - более чем через год после первых отчетов об обнаружении вируса. В опубликованном в марте докладе эксперты ВОЗ классифицировали "лабораторную гипотезу" происхождения вируса как "крайне маловероятную".

Великобритания и США весьма критически отнеслись к обнародованным выводам, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам. Позднее и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил "лабораторную гипотезу". В июле 2021 года Пекин отверг план ВОЗ, предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. Заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь, в частности, заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом. В середине августа ВОЗ заявила о возобновлении исследований по установлению источника SARS-CoV-2.

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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