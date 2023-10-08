В Баварии и Гессене выбирают земельные парламенты

В двух федеральных землях Германии - Баварии и Гессене - в воскресенье, 8 октября проходят выборы в ландтаги. Около 9,4 миллиона жителей Баварии и 4,3 миллиона гессенцев выбирают новый состав земельных парламентов. Избирательные участки в обеих землях работают с 8 до 18 часов (с 10 до 20 часов мск). Официальные предварительные результаты планируется объявить вечером в воскресенье.

Правящему ХСС опросы предрекают исторически низкий результат

В Баварии в очередной раз ожидается победа правящего Христианско-социального союза (ХСС) во главе с премьер-министром Маркусом Зёдером (Markus Söder). Однако, согласно предвыборным опросам, партия может получить от 36 до 37 процентов, и это будет один из самых низких результатов за всю свою историю. На прошлых выборах в 2018 году ХСС набрал 37,2 процента голосов.

В свою очередь партии "Свободные избиратели" во главе с министром экономики Хубертом Айвангером (Hubert Aiwanger), входившей в правящую коалицию с ХСС, предвыборные опросы предрекают рост показателей. После скандала вокруг антисемитской листовки ее популярность подскочила до 17 процентов, а накануне голосования составляла примерно 15 процентов. На выборах 2018 года "Свободные избиратели" набрали 11,6 процентов голосов.

Гдава ХСС Маркус Зёдер с супругой на избирательном участке в Нюрнберге Фото: Tobias Schwerz/AFP via Getty Images

Интрига выборов заключается в том, какая партия окажется на втором месте по результатам голосования: "Свободные избиратели", "зеленые" или правопопулистская "Альтернатива для Германии". За социал-демократов накануне выборов готовы были проголосовать лишь 9 процентов баварцев. Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) может не преодолеть 5-процентный барьер.

Перед выборами глава ХСС Зёдер и лидер "Свободных избирателей" Айвангер многократно заявляли о намерении продолжить коалицию после выборов. В то же время Зёдер исключил возможность создания правительства вместе с "зелеными".

В Гессене ожидается победа христианских демократов

В Гессене, согласно последним опросам, победителем выборов может стать правящий Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с премьер-министром Борисом Райном (Boris Rhein). Популярность ХДС у избирателей накануне выборов составляла 31-32 процента по сравнению с 16-17 процентами у "зеленых", как и у социал-демократов, которых на выборах в Гессене возглавляет федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser). АдГ может набрать 15-16 процентов, СвДП – от 5 до 6 процентов, Левая партия может не преодолеть 5-процентный барьер.

Лидер "зеленых" на выборах в Гессене Людвиг Хартман Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

В Гессене уже 10 лет правит коалиция в составе ХДС и "зеленых". Согласно опросам, после нынешних выборов технически может быть возможна и коалиция из ХДС и социал-демократов. В ходе предвыборной кампании премьер-министр Борис Райн не высказывался однозначно в пользу союза с какой-либо партией.

По сравнению с выборами 2018 года ХДС, набравшая тогда 27 процентов голосов, может значительно улучшить результат. Социал-демократической партий (СДПГ), за которую пять лет назад проголосовали 19,8 избирателей, и это стало худшим результатом в Гессене за всю ее историю, опросы показывают дальнейшее снижение популярности. Ухудшение результатов ожидается и у "зеленых", получивших в 2018 году рекордные 19,8 процента голосов. В то же время правые популисты из АдГ могут заручиться поддержкой большего числа избирателей, чем пять лет назад, тогда они набрали 13,1 процента голосов.

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