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В ФРГ критикуют решение премьера Баварии не увольнять зама

Даниил Сотников
3 сентября 2023 г.

В партиях из правящей коалиции ФРГ критикуют решение премьера Баварии не увольнять своего зама после антисемитского скандала. Представители еврейских общин считают, что скандал не исчерпан.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (справа) и его заместитель Хуберт Айвангер
Хуберт Айвангер и Маркус ЗёдерФото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в воскресенье, 3 сентября, резко раскритиковал решение премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder) не увольнять своего заместителя и земельного министра экономики Хуберта Айвангера (Hubert Aiwanger), которого обвинили в распространении в школьные годы антисемитской листовки.

"Возможно, запутаться по молодости - это одно, но будучи ответственным политиком, выставлять себя жертвой и ради игры на публику расшатывать демократические устои - это другое", - сказал Хабек, подчеркнув, что Айвангер "преступил черту".

Принятое Зёдером, который  решение Хабек назвал "не очень хорошим". "Речь идет не о юношеских грехах его партнера по коалиции, а, в конечном счете об основном консенсусе этой республики, который должны защищать федеральное правительство и правительства земель", - подчеркнул он. "Память о Холокосте занимает центральное место, и мы не должны обесценивать ее. Но именно это сделал господин Айвангер и выставил себя жертвой", - заключил Хабек.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) также раскритиковала баварского премьера: "Зёдер принял решение не из-за позиции и ответственности, а из банального рассчета, однако борьба с антисемитизмом не должна быть вопросом тактики".

Айвангера призвали посетить Дахау

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) на фоне скандала предложил Айвангеру посетить мемориал на месте концентрационного лагеря Дахау, чтобы продемонстрировать таким образом, что он "ответственный политик".

Президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох (Charlotte Knobloch) заявила, что решение Зёдера не увольнять своего подчиненного не означает, что скандал исчерпан. "Ему необходимо восстановить доверие и дать понять, что его действия демократически и юридически обоснованы. Двери еврейской общины всегда были открыты для него", - сказала Кноблох, призвав Айвангера словом и делом опровергнуть обвинения, которые все еще выдвигаются против него.

Антисемитский скандал в правительстве Баварии

В конце августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что в школьные годы Айвангер, возможно, придерживался антисемитских взглядов. По данным издания, в 1980-е годы, будучи школьником, он написал листовку с юдофобскими лозунгами и распространил ее в своем учебном заведении.

После публикации Айвангер заявил, что не создавал листовки и "считает их содержание отвратительным и бесчеловечным". При этом он признал, что "один или несколько экземпляров" листовки и в самом деле были найдены в его портфеле. Позднее ответственность взял на себя старший брат Айвангера, заявивший, что написал листовку в отместку за плохую оценку.

В начале сентября баварский премьер-министр Маркус Зёдер заявил, что не намерен увольнять Айвангера, назвав это "несоразмерным шагом". По его словам, он принял такое решение после всестороннего рассмотрения дела и продолжительного разговора с Айвангером, который заверил его, что не является автором антисемитской листовки. Айвангер также принес извинения, "продемонстрировал раскаяние", а еще ранее письменно ответил на объемный перечень вопросов по предъявляемым ему обвинениям, добавил Зёдер.

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