Антисемитский скандал: премьер Баварии не уволит своего зама

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), несмотря на скандал вокруг антисемитской листовки, не намерен увольнять своего заместителя и земельного министра экономики Хуберта Айвангера (Hubert Aiwanger), являющегося также лидером партии "Свободные избиратели". "Увольнение стало бы несоразмерным шагом", - сказал Зёдер на срочно организованной пресс-конференции в Мюнхене в воскресенье, 3 сентября.

По словам баварского премьера, пойти на такое решение ему было непросто, но он все же принял его после всестороннего рассмотрения дела. По словам Зёдера, накануне вечером у него был продолжительный разговор с Айвангером, и тот заверил его, что не является автором скандальной антисемитской листовки. Айвангер также принес извинения, продемонстрировал раскаяние, а еще ранее письменно ответил на объемный перечень вопросов по предъявляемым ему обвинениям, добавил Зёдер.

Партия Зёдера "Христианско-социальный союз" (ХСС) и "Свободные избиратели" до сих пор всегда заявляли о намерении продолжать коалицию после предстоящий выборов.

Реакция Айвангера

Хуберг Айвангер назвал выдвинутые против него обвинения провальной политической кампанией. "Это была грязная махинация. "Свободных избирателей" хотели ослабить, но теперь партия лишь окрепнет. У нас чистая совесть", - подчеркнул политик, выступая на предвыборном митинге в одном из пригородов Мюнхена.

Скандал в Баварии

В минувшие выходные, за шесть недель до земельных выборов в Баварии, газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что в школьные годы Айвангер, возможно, придерживался антисемитских взглядов. По ее данным, в 1980-е годы, будучи школьником, он написал листовку с юдофобскими лозунгами и распространил ее в своем учебном заведении.

После этой публикации баварский политик дал письменное заверение в том, что не является автором этой бумаги и "считает ее содержание отвратительным и бесчеловечным". В то же время он признал, что "один или несколько экземпляров" листовки были найдены в его школьной сумке. Затем старший брат министра заявил, что это он сам изготовил листовку, так как получил в школе плохую оценку. Скандал в Баварии вызвал возмущение во всей Германии.

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) призывало дать разъяснения в связи с обвинениями в адрес 52-летнего Айвангера. "Содержание листовки отвратительно, ужасно и бесчеловечно", - заявил после консультаций руководства ХДС генеральный секретарь партии Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). Он напомнил об исторической ответственности Германии и необходимости защищать жизнь евреев в ФРГ и бороться с антисемитизмом, которому, как он подчеркнул, в стране "нет места".

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