Главой баварского ХСС переизбран Маркус Зёдер

Премьер-министр Баварии в четвертый раз возглавил Христианско-социальный союз, получив рекордный результат. Голосование прошло перед выборами в ландтаг, на которых партию Зёдера может ожидать худший показатель в истории.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) переизбран на пост главы Христианско-социального союза (ХСС), входящего в немецкий консервативный блок ХДС/ХСС вместе с крупнейшей немецкой оппозиционной партией - Христианско-демократическим союзом (ХДС). В субботу, 23 сентября, на партийном съезде в Мюнхене за кандидатуру Зёдера проголосовали 96,6 процента делегатов (646 из 669 действительных голосов), что его стало личным рекордным результатом.

"Это действительно грандиозно", - так политик прокомментировал результаты голосования. На прошлых партийных выборах два года назад Зёдер набрал 87,6 процента голосов. По словам Зёдера, для него большая честь оставаться на посту председателя ХСС. Соперников на нынешних выборах у него не было.

Партийное голосование за две недели до выборов в ландтаг

Наблюдатели считают, что представители партии продемонстрировали единство в преддверии земельных выборов в Баварии, которые пройдут через две недели. По данным последних соцопросов, ХСС ожидает один из худших результатов в истории - около 36 процентов.

Предвыборная борьба проходит на фоне конфликтов с правящей в ФРГ коалицией в составе социал-демократов, либералов и "зеленых", а также с правопопулистской "Альтернативой для Германии". Кроме того, в последнее время Зёдера критиковали за отказ уволить своего заместителя и партнера по баварской коалиции - лидера партии "Свободные избиратели" Хуберта Айвангера (Hubert Aiwanger) из-за скандала с антисемитскими листовками.

Маркус Зёдер уже в четвертый раз был избран главой ХСС после выборов в 2019, 2020 и 2021 годах. Премьер-министром Баварии он был избран ландтагом в марте 2018 года после ухода в отставку его предшественника Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) и переизбран на этот пост в начале ноября того же года - после выборов в ландтаг, прошедших в октябре. На них ХСС набрал лишь 37,2 процента голосов, лишившись абсолютного большинства в парламенте земли и показав худший результат с 1950 года. 8 октября в Баварии пройдут новые выборы в ландтаг.

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