Лишь правые популисты: кто из ФРГ наблюдал за выборами в РБ?

На парламентских выборах в Беларуси присутствовали 23 наблюдателя из стран ЕС, хотя изначально власти заявляли, что пригласят только представителей СНГ. Среди наблюдателей из Германии был немецкий политик из АдГ. Кто он?

На прошедших в Беларуси 25 февраля парламентских выборах среди международных наблюдателей изначально были заявлены лишь представители стран СНГ. Наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), одной из задач которой является мониторинг выборов, белорусские власти решили не приглашать. В МИД РБ это решение объяснили "враждебностью" Запада. Но в последний момент ЦИК аккредитовал некоторых наблюдателей из стран ЕС. Согласно информации Центральной избирательной комиссии РБ, 23 гражданина европейских стран побывали на белорусских выборах 25 февраля. ГосСМИ назвали их "независимыми" наблюдателями. Среди них был немецкий политик. Кто этот человек и действительно ли он "независим" - у DW.

По демократическим стандартам?

Последние два дня 53-летний немецкий политик Гуннар Линдеман (Gunnar Lindemann) публикует фото и видео из Минска в соцсети Х. На видео из Белорусского государственного академического театра, где дети поют: "Беларусь, дорогая моя Беларусь", Линдеман пишет: "Трудная поездка (в Беларусь. - Ред.) того стоила".

Но из Берлина в Минск он ехал не ради песен. Государственное новостное агентство "Белта" называет его "независимым" наблюдателем на выборах, а сам Линдеман в комментарии DW пишет, что приехал по приглашению белорусского посольства в Берлине. В интервью "Белта" он заявил: "Выборы в Беларуси проходят по демократическим стандартам".

Кто такой Гуннар Линдеман?

Гуннар Линдеман - член правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), региональные отделения которой в отдельных федеральных землях Германии объявлены правоэкстремистскими. В 2016 году политик был избран в берлинский парламент. Линдеман (как и сама партия в целом) основной проблемой Германии считает мигрантов. Сам он при этом женат на женщине родом из Румынии. Депутат говорит об угрозе "исламизации Германии" и критикует помощь Германии Украине.

Линдеман неоднократно ездил в аннексированный Россией Крым и самопровозглашенные так называемые "ЛНР" и "ДНР", за что в 2019 году ему запретили въезд в Украину. Для белорусского госТВ Линдеман - ценная находка. Летом 2023 года на СТВ вышло 10-минутное интервью, в котором он дублирует основные посылы белорусских госСМИ: в Украине "нацистский режим", "война началась по вине Украины", а американцы - "настоящие кукловоды".

Наблюдатель с опытом на выборах автократов

За голосованиями, которые устраивают автократы, Гуннар Линдеман "наблюдает" не впервые. В 2018 году он также в качестве "независимого наблюдателя" ездил в самопровозглашенную "ДНР", а в 2020 - в Россию на референдум по поправкам к конституции. Тогда многим независимым наблюдателям не удалось попасть на референдум, а те немногие, кто на нем присутствовали, заявляли о нарушениях. Но не Гуннар Линдеман, посчитавший, что Германии на выборах в бундестаг "было бы чему поучиться у России".

Гуннар Линдеман фотографируется в аннексированном РФ Крыму во время своего визита в 2018 году Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Парламентские выборы в Беларуси Линдеман тоже охотно сравнивает с выборами у себя на родине, и не в пользу последней. В Минске Линдеман, по его словам, посетил пять участков для голосования. DW попросила политика прокомментировать свой визит в Беларусь. Давать комментарий по телефону он отказался, но согласился ответить на высланные ему вопросы письменно.

Политик пишет, что приехал на выборы не от партии АдГ, а как частное лицо. Он хвалит организацию выборов в белорусский парламент, ссылаясь на наличие кабинок для голосования, закрытых урн, правильно оформленных бюллетеней и отсутствие "происшествий", а также вспоминает о последних локальных выборах в Берлине, на которых было выявлено немало ошибок и погрешностей. Правда, Линдеман не упоминает, что тогда результаты голосования были аннулированы, а в Берлине проведены повторные выборы.

" Угроза для оппозиции". Не в Беларуси?

Всякий раз, когда в сторону партии АдГ направлена критика ее оппонентов, Линдеман заявляет, что немецкие власти "хотят упразднить оппозицию" и сетует, что "с демократией в стране проблемы". На вопрос DW, почему, являясь представителем оппозиции в Германии, он мирится с устранением оппозиции в Беларуси, Линдеман уводит тему в другую сторону. Он пишет: "Вопрос состоит в том, почему так называемая вами оппозиция финансируется из средств западных (в основном американских) НКО".

На вопросы DW о политзаключенных и свободе слова в Беларуси, Линдеман отвечает, что он не был в белорусских тюрьмах и не может оценить обстановку. Большую часть ответа он снова посвящает критике Германии.

Это сравнение Германии с Беларусью или Россией прослеживается во всех его интервью и постах в соцсетях, где он хвалит российские СМИ, восхищается якобы низкими ценами в Беларуси и традиционно говорит о "глупости немецкого правительства".

Когда в Германии АдГ не рады, она ищет поддержку на стороне

На момент публикации материала пресс-служба партии АдГ не прокомментировала визит Линдемана в Беларусь. При этом, по информации немецкой газеты Tagesspiegel, политика критикуют даже в рядах собственной партии. "Очевидно, что он очень односторонне высказывается. Его позиция - полная ерунда и не является позицей партии", - цитирует издание слова одного политика АдГ в 2019 году. Собеседник пожелал остаться анонимным.

Помимо Линдемана, среди "независимых наблюдателей" из Германии на белорусских выборах были Оливер Шнееманн (Oliver Schneemann), представитель по международным делам малой партии "Немецкая середина", известной антимиграционными и антисемитскими взглядами, а также Хайнц Вемайер (Heinz Wehmeier), глава "Немецко-российского товарищества", много лет участвовавший в культурных проектах между Германией и Беларусью. Ни об отсутствии конкуренции, ни о массовых задержаниях накануне выборов никто из них не обронил ни слова. Их вердикт: выборы были демократическими.

Кого именно белорусские власти выбрали наблюдателями, можно понять по словам председателя ЦИКа о том, что выборы они проводят "для себя". Против правых, расистских и антисемитских взглядов, которых придерживаются эти "независимые наблюдатели", в Германии в последние недели проходят массовые протесты. Неприятие обществом правых радикалов дошло до того, что даже немецкая католическая церковь заявила о недопустимости выбора таких партий. "Значит, тесные контакты нужно искать там, где АдГ будут рады", - написал Линдеман в Х в ответ. А на фотографии под этим твитом - Кафедральный собор в Минске.



Смотрите также: